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Financial Times (Великобритания): американские нотации России о «мировом порядке» ни к чему не приведут

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Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Письмо читателя Financial Times явно противоречит обычно высказываемым в этой газете мнениям о России. Критикуя отношение западных стран к России, автор не углубляется в историю, а ограничивает себя периодом с 1991 года. Обманув Москву насчет «отсутствия» планов собственного расширения, НАТО за эти годы успело подойти к границам РФ, повоевать в Восточной Европе и (скрыто) даже в бывшем СССР.

Американские нотации России о «мировом порядке» ни к чему не приведут

В своей редакционной статье от 16 июня "Российско-американский саммит мизерных ожиданий" (A US-Russia summit of meagre expectations) вы повторяете излюбленную мантру США и НАТО с критикой в адрес России (и Китая), которые действуют вне рамок "основанного на правилах мирового порядка".

Интересно поразмышлять о том, к чему могут привести два элемента этой соблазнительной концепции. Я не стану останавливаться на довольно гнусной истории американских интервенций времен холодной войны от Ирана до Латинской Америки и дальше в интересах такого "порядка". Есть истории и поновее. Во-первых, о нарушенном обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера, прозвучавшем в 1991 году. Он тогда сказал, что НАТО "ни на дюйм" не продвинется на восток. Да, президент Владимир Путин имеет полное право считать НАТО враждебной организацией, потому что она придвинулась вплотную к российским границам. Точно так же и мы, победи советский блок в годы холодной войны, с большой тревогой наблюдали бы за продвижением Варшавского пакта в западном направлении.

Во-вторых, была открытая поддержка "цветных революций" на Украине, в Грузии и в Киргизии, были явные амбиции, что со временем Россия тоже станет таким большим призом. В-третьих, были прямые военные акции с целью смены режима в Югославии и Ливии, причем осуществлялись они в нарушение установленного ООН "мирового порядка".

Безусловно, в вашей редакционной статье правильно написано о двух важных моментах. Какими бы ни были ожидания, мизерными или нет, лидерам имеет смысл встречаться и говорить с глазу на глаз. У двух стран есть масса общих интересов во многих очень важных областях. Это контроль вооружений, климатическая политика, борьба с пандемией, киберпреступность. Будем надеяться, что именно они будут составлять повестку двустороннего диалога, а не продолжительные назидательные нотации России о довольно шатком "основанном на правилах мировом порядке", который ей предписывает Запад.

Дэвид Спиди, Шарлоттсвилл, Виргиния, США

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