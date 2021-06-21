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Интерфакс-АВН

Военные сообщили о скором перебазировании кораблей с Балтики в Кронштадт на военно-морской салон

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Подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург"
Подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Отряд кораблей в ближайшее время совершит переход с Балтики в Кронштадт для участия в военно-морском салоне, сообщил в пятницу Балтийский флот.

По данным пресс-службы флота, малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков" уже прибыл в Кронштадт.

"Помимо МДКВП "Евгений Кочешков" около 10 кораблей, судов и катеров различных классов примут участие в работе X Международного военно-морского салона (MBMC-2021), который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня", - информирует Балтфлот.

Согласно сообщению, в экспозицию военно-морского салона войдут корвет "Сообразительный", базовый тральщик "Александр Обухов", малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", десантный катер "Мичман Лермонтов", дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург" проекта 677.

"После завершения работы военно-морского салона командованием Балтийским флотом будет спланирован межбазовый переход кораблей-участников морского форума к местам постоянного базирования", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что дизельные подводные лодки двух проектов - 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада" впервые примут участие в военно-морском салоне.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
21820 Дюгонь
Александр Обухов
Б-585 Санкт-Петербург
Компании
Кронштадт
Проекты
12322 Зубр
20380 Корвет-1
636.3
677 Лада
877 Палтус
БФ
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