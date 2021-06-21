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Интерфакс-АВН

Расчет Запада на техническое превосходство в ДОН не оправдывается, отмечают в МИД РФ

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Американский самолёт-разведчик OC-135B, действующий в рамках договора об открытом небе
Американский самолёт-разведчик OC-135B, действующий в рамках договора об открытом небе.
Источник изображения: defensenews.com

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Расчет западных стран на техническое превосходство в плане реализации Договора об открытом небе (ДОН), из которого вышли США, а впоследствии и Россия, не оправдал себя, заявили в МИД России.

"История ДОН позволяет сделать, по крайней мере, два вывода. Первый. Попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя при этом интересы и озабоченности России, обречены на провал", - говорится в заявлении МИД России, распространенном в пятницу в связи с уведомлением российской стороны депозитариев о выходе из договора.

"Второй. Расчёт на то, что "техническое превосходство" Запада позволит обойти Россию, оставить её на обочине, также не оправдывается. Так было с переходом на цифровые технологии в выполнении ДОН - его активно продвигали американцы, а в результате наша страна опередила западных партнёров на 8-9 лет", - говорится в документе.

В МИД РФ выразили уверенность, что "так же будет и сейчас, когда США разрушают Договор, делая ставку на национальные технические средства контроля".

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Страны
Россия
США
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