Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»

Создаваемый по программе Next-Generation Air Dominance истребитель нового поколения, возможно, будет существовать в двух вариантах. Один из них предназначен для действий Европы, второй — для работы в Индо-Тихоокеанской области.

Соединенные Штаты рассчитывают стать первой страной, которая получит истребитель шестого поколения. Причем, как стало известно, американским ВВС могут поставить сразу две версии боевой машины.

Речь идет о самолете, который создают по программе Next Generation Air Dominance (NGAD). О деталях представители Пентагона рассказали на бюджетных слушаниях в конгрессе.

По словам начальника штаба Военно-воздушных сил США генерала Чарльза Брауна, основной задачей нового боевого самолета будет доминирование в воздухе. Это укладывается в озвученные недавно планы по замене в ВВС относительно небольшого парка истребителей-невидимок F-22A Raptor, которые планируют начать списывать в обозримом будущем. При этом представитель Военно-воздушных сил хочет, чтобы самолет имел и некоторые «многоцелевые» функции, в частности мог атаковать наземные цели.

F-22 Raptor Источник изображения: wikipedia

В свою очередь, генерал Марк Келли заявил о возможном создании «близкой» и «дальней» версий. Более тяжелый истребитель с большой дальностью пригодится для операций в Индо-Тихоокеанском регионе, что особенно актуально в связи со стремительным развитием КНР. А для действий в Европе можно применять машины с меньшей дальностью.

О сроках появления самолета судить пока рано, однако есть основания полагать, что программа разработки американского истребителя шестого поколения прошла один из ключевых этапов. В прошлом году стало известно, что демонстратор самолета уже выполнил первый полет. Как заявили в американском Минобороны, речь идет о «полномасштабном демонстрационном образце», который «побил множество рекордов».

Вслед за этим последовала целая череда отрывочных сведений, включая изображения боевой машины (очевидно, далеко не все из них имеют хотя бы отдаленное отношение к настоящему истребителю). Одно из последних таких изображений показали в этом году. Концептуальное видение самолета представили сами Военно-воздушные силы.

Новый концепт NGAD Источник изображения: USAF

Больше информации о разрабатываемых истребителях нового поколения предоставила Европа, которая сейчас работает над двумя разными программами — Tempest и Future Combat Air System (FCAS). В свою очередь, Россия никаких детальных данных в этом отношении не обнародовала, хотя заявления о разработке машины нового поколения делались не раз.