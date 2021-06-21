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Интерфакс-АВН

Развертывание военной инфраструктуры НАТО вблизи границ РФ - повод для необходимых шагов по обеспечению безопасности России - Кремль

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Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО.
Источник изображения: © Sgt. Kirstin Merrimarahajara

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения турецкой военной базы на территории Азербайджана, заявил, что развертывание военной инфраструктуры стран НАТО вблизи российских границ является поводом для особого внимания Москвы и принятия шагов для обеспечения собственной безопасности.

"В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов", - сказал он журналистам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Турция
Проекты
NATO
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