Развертывание военной инфраструктуры НАТО вблизи границ РФ - повод для необходимых шагов по обеспечению безопасности России - Кремль

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения турецкой военной базы на территории Азербайджана, заявил, что развертывание военной инфраструктуры стран НАТО вблизи российских границ является поводом для особого внимания Москвы и принятия шагов для обеспечения собственной безопасности.

"В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов", - сказал он журналистам.