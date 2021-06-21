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Интерфакс-АВН

Внешние угрозы требуют от РФ новых подходов к обеспечению национальной безопасности и обороны страны - начальник Генштаба

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Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.
Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.
Источник изображения: Виктор Толочко \ РИА Новости

Активность НАТО вблизи российских границ не снижается, военно-политическая обстановка остаётся напряжённой

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Современные опасности и угрозы требуют от России новых подходов к обеспечению национальной безопасности и обороны страны, заявил в пятницу начальник Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) РФ Валерий Герасимов на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Военной академии Генштаба.

"Военно-политическая обстановка в мире остаётся напряжённой. Не снижается военная активность НАТО вблизи российских границ. Продолжаются вооружённые конфликты, сохраняется угроза со стороны международного терроризма. Военная сила всё чаще становится инструментом решения международных проблем. Современные опасности и угрозы Российской Федерации требуют новых подходов к обеспечению национальной безопасности, обороны страны и строительству Вооружённых сил", - сказал Герасимов.

По его словам, "важным звеном в этом процессе является подготовка военных кадров стратегического уровня, получающих образование в ведущем военно-учебном заведении страны - Военной академии Генерального штаба".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
NATO
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