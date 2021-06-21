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РИА Новости

Источник: Минобороны начало разработку препарата против коронавируса в виде жевательной резинки

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Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны России приступило к созданию нового противовирусного препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки, сообщил РИА Новости источник, близкий к военному ведомству.

Работа ведется в "48 Центральном научно-исследовательском институте", добавил он.

"Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", — рассказал собеседник агентства.

Также в институте создают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы.

"По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов", — отметил источник.

В прошлом году 48-й ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал рекомбинантный препарат от SARS-CoV-2 "Спутник V".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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