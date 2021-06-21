Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние.

Рост напряженности между НАТО и Россией вновь пробудили на Западе интерес к текущей динамике в международных программах производства бронетехники. Отмечается, что почти для всех типов этой категории вооружений доминируют программы модернизации и повышения боевых возможностей. Многие из них отстают от первоначальных планов. В ряде европейских государств продолжается развитие ранее начатых проектов. Военная бронетехника в новых разработках появляется редко.

Военная бронетехника Франции

Во Франции в рамках программы SCORPION, должно начаться тестирование БТР "Грифон" (Griffon). Поступление машины в войска намечено на 2021 г. Предусматривается, что модель с колесной формулой 6х6 заменит принятый на вооружение в 1976 г. БТР VAB. В целом, запланирована закупка 1732 БТР "Грифон" в 11 различных вариантах компоновки.

БРБМ «Ягуар»

Бронированная машина "Грифон"

Параллельно с этим идет работа над 6×6 БРМ "Ягуар", которая с 2020 г. станет преемницей колесного танка AMX 10 RC. Разработанная для этого проекта компанией "Некстер" (Nexter) башня T40M уже используется на БТР VBCI 2.

В среднесрочной перспективе ожидается увеличение оборонного бюджета Франции. Это обстоятельство, как считается, позволит финансировать исследования в рамках немецко-французской программы MGCS (Mobile Ground Combat System, рус. – «Мобильная наземная боевая система»).

Положение в Великобритании.

Военная бронетехника Великобритании развивается в рамках начатой в 1998 г. программы FRES (Future Rapid Effective System, рус. – «Перспективная система быстрого эффекта»).

Местное подразделение "Дженерал Дайнемикс" (General Dynamics-UK) в сентябре 2014 г. получало заказ на производство 589 ед. бронетехники семейства "Аякс" (Ajax) в шести различных вариантах. Начало поставки в войска модели БРМ (Ajax-SV) было запланировано на 2017 г.

F2 БРМ Ajax-SV

Примечательно, что в этой программе активно участвует промышленность Германии. В частности, концерн "Райнметалл" (Rheinmetall) изготавливает орудийные башни, компании MTU и "Рэнк" (Renk) поставляют, соответственно, двигатели (V 8 199 TE 21) и передаточные механизмы (HSWL 256B). В результате, впервые британская военная бронетехника оснащается немецким приводом.

Военная бронетехника для личного состава

В рамках программы FRES наряду со специальной техникой (Special-Vehicle, SV) среди прочего планируется производство обычных средств транспортировки личного состава (Utility-Vehicle). Эта часть программы в 2007 г. даже получила наивысший приоритет.

Как следствие, в течение нескольких месяцев модели VBCI 1, "Пиранья IV Эволюшн" (Piranha IV Evolution) и "Боксер" (Boxer) подвергались тяжелым сравнительным испытаниям (Trials of Truth). "Временным победителем" конкурса в 2008 г. стала "Пиранья IV". Однако, в декабре 2008 г., внезапно, предпочтение получила часть программы, касающаяся специальной бронетехники.

f32 vbci

БТР VBCI

F31 Piranha IV Evolution

БТР Piranha IV Evolution

F33 Боксер

БТР Boxer

В 2015 г. запущен программный компонент "механизированной машины пехоты" (Mechanised Infantry Vehicle, MIV). Согласно публикациям, его целью является продолжение прерванной ранее части программы Utility-Vehicle под новым названием.

От компаний-производителей в 2016 г. запрошены соответствующие предложения. Частично, они остались прежними. Как и несколько лет назад на конкурс предложены "Боксер", VBCI, "Пиранья V". К ним добавилась военная бронетехника от финской компании "Патриа" (Patria) AMV-XP, "Террекс 3" (Terrex 3) от "ЭсТи Кинетикс" (ST Kinetics, Сингапур) и "Страйкер" (Stryker SDVH) производства GD-UK. Ожидается закупка 307 машин с 2022 г.

f41 Patria-AMX-VP

ББМ Patria AMV-XP

f42 Terrex 3

ББМ Terrex 3

f43 Stryker SDVH

БМП Stryker SDVH

Еще один компонент программы FRES – тяжелая бронетехника (Heavy Vehicle) со 120 мм орудием прямого огня прекращен в 2009 г.

Реализация многочисленных планов в рамках программы FRES характеризуется экспертами, как хаотическая. В основу проектов закладываются нечеткие и часто меняющиеся военные требования. Отмечается, что подобный подход создает наилучшие условия для того, чтобы факторы времени и затрат стали полностью не контролируемыми.

Программы Германии

В Германии компании KMW и Rheinmetall в настоящее время работают над дооснащением 104 ОБТ "Леопард 2" до версии A7V. Первые две машины в конце 2019 г. должны быть представлены для эксплуатационных испытаний. Ведутся работы над новым вооружением для БМП "Пума" (Puma). Продолжается производство второй партии БТР "Боксер" (131 машина).

БМП "Пума"

Окончание второй фазы немецко-французской программы MGCS намечалось на лето 2018 г. Ожидалось предложение первичных системных концепций.

В промышленности в 2015 г. произошло слияние компаний KMW и "Некстер" в совместное предприятие КАНТ (КАNТ). Результатом этого преобразования должен стать первый совместный проект танка. По аналогии с ОБТ Mk 7 в 1985 г.: шасси – от "Леопард 2", башня – от компании "Викерс" (Vickers). В этом случае возможно сочетание шасси "Леопард 2" с башней от "Леклерка".

Польша

В Польше в настоящее врем проводится переоснащение 246 ОБТ "Леопард 2" в версию PL. Параллельно польская танковая промышленность (BumarLabedy и OBRUM) подталкивает правительство к модернизации 237 ОБТ PT 91 и 518 ОБТ T-72 M1. Для этого польские компании в последние три года предлагаются различные модернизированные модели танков: PT 91 M2, PT 16 и PT 17.

В то время как PT 91 M2 оснащен 125 мм гладкоствольным орудием, две других модели предположительно получат 120 мм гладкоствольную пушку, совместимую со стандартными боеприпасов НАТО. В среднесрочной перспективе такое решение привело бы в Польше к упрощению обеспечения боеприпасами.

f61 pt-91m2

PT 91 M2

f62 PT 16

РТ - 16

f63 PT-17

РТ - 17

С установкой 120 мм гладкоствольной пушки (украинского или словацкого происхождения) связана предусмотренная интеграция защищенного в тыльной части башни ленточного погрузчика. Все боевые машины должны иметь более современную систему управления огнем, тепловизионную оптику (WBG) с лазерным дальномером и электрические приводы наведения. Аналогичным образом планируются более мощные двигатели и улучшенная защита.

Для PT 17 выбран передаточный механизм ESM 350 от компании "Рэнк" (Renk), для PT 16 - дополнительная броня от "АйБиДи Дайзенрот Инжиниринг ГмбХ" (IBD Deisenroth Engineering GmbH). Вся военная бронетехника имеет электрогенератор (от 8 до 10 кВт) и гусеницы с резиновыми прокладками.

Планы России

Особым интересом на Западе пользуется военная бронетехника России. Прежде всего отмечается масштабная демонстрация многочисленных образцов 9 мая 2015 г. на параде Победы и последовавшее заявление о полномасштабном производстве около 2300 ОБТ T-14 "Армата" к 2020 г.

Танк Т-14 "Армата"

Однако, данное заявление, вероятно, не учитывало состояние бюджета и реальных производственных мощностей. Планы закупок резко сократились в 2017 г. В соответствии с договором с предприятием "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле намечено изготовить только 100 машин семейства "Армата" (предположительно, ОБТ T-14, ремонтно-эвакуационная машина T-16 и тяжелая БМП Т-15).

Тяжелая БМП Т-15

Ремонтно-эвакуационная машина Т-16

Вместо этого с более высоким приоритетом с 2010 г. продолжается модернизация ОБТ T-72 до версий T-72 Б3/Б4. В 2016 г. начаты программы для ОБТ T-80 U и Т-90. В настоящее время эти три типа танков составляют парк из около 2600 боеготовых боевых машин России. В дополнение к ним военная бронетехника в количестве около 17 тыс. ед., включая ОБТ Т-62 и Т-55, на складах за Уралом служат стратегическим резервом.

Основной боевой танк T-72 Б3

Основной боевой танк T-72 Б3 получил целый ряд новшеств. Новая 125 мм танковая пушка 2A46-M5 в комплекте с новым устройством прицеливания "Сосна-У" с тепловизором (Thales) и лазерным дальномером. Новый стабилизированный прибор наблюдения командира PK PAN с WBG и система управления огнем 1A 40-4 с новым цифровым вычислителем. На танке установлен более мощный двигатель V-92S 2F мощностью 832 кВт (около 1130 л.с.) в соединении с новой автоматической коробкой передач. Модель получила улучшенную бронезащиту, включая комплекс динамической защиты "Реликт".

ОБТ T-72 Б3

В западных изданиях особо отмечается, что версия T-72 Б3 в последние годы появилась на востоке Украины. Этот факт, по мнению авторов публикаций, служит доказательством присутствия там регулярных российских войск.

Основной боевой танк T-90

Производство танков T-90 и T-90A началось в 1993 г. К настоящему моменту для ВС России их изготовлено около 550 ед., т.е. в среднем по 20-30 машин в год. Аналитики замечают в этом некоторую тенденцию: в силу бюджетных ограничений производство более сложных бронированных машин резко возвращается. В особенности это относится к T-14 "Армата", чья цена за единицу по факту выше в три раза, чем у Т-90.

ОБТ T-90

Версия T-90 M впервые появилась в 2017 г. Модель обнаружила многие боевые возможности и функциональные особенности Т-14 или Т-90 МС. При этом, T-90 M на 30 процентов дешевле Т-14 и перевооружение может проходить на "Уралвагонзаводе" по существующим производственным линиям.

Танк T-90 M включает новую 125 мм гладкоствольную пушку 2A82-1M (как и T-14), новую цифровую систему управления огнем "Калина", командирский перископ с дистанционно управляемой 7,62 мм оружейной установкой (как у Т-14), новая механизм загрузки боеприпасов. На машину устанавливается двигатель V-92 S2 F. Модель переняла от Т-14 систему активной защиты "Афганит" и комплекс динамической защиты "Малахит".

Танк Т-80 БВМ

Некоторое удивление на Западе вызывает переход большого количества ОБТ T-80 B на версию T-80 БВМ.

Изменения, в частности, затрагивают новое устройство прицеливания "Сосна-У" с WBG и лазерным дальномером, усовершенствованный механизм заряжания. Последний позволит вести огонь как новейшим кинетическим боеприпасом, так и ствольной ракетой 9M 119 M "Инвар" (с тандемной кумулятивной боевой частью). Доработка газовой турбины GT-1250 позволяет сократить потребление топлива. Танк получит новый электрогенератор и комплекс динамической защиты "Реликт".

Танк Т-80 БВМ

Удивление от модернизации ОБТ T-80 эксперты НАТО обуславливают тем, что этот тип военной бронетехники при эксплуатации обходится дороже средних показателей. Потребление газовой турбины в среднем составляет 750 л на 100 км (по дороге). Кроме того, после высоких потерь ОБТ T-80У в чеченской войне российские ВС планировали иметь только Т-72 и T-90. Однако, эта идея не была реализована.

Газовая турбина показывает на холоде намного лучшие стартовые характеристики, чем дизельный двигатель. В этой связи, предполагается, что Т-80 останется в эксплуатации в частности в Сибирском регионе, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Помимо этого, определенную роль, возможно, играет политика на рынке труда в пользу танкового завода "Омсктрансмаш" и ремонтного завода в г. Санкт-Петербург.

Другие российские разработки

Военная бронетехника России помимо программ модернизации для упомянутых ОБТ в последние годы также пополнилась новой версией БМП-3. На БМП-3 "Драгун" двигатель перенесен в носовой часть. Таким образом созданы оптимальные условия для выхода мотострелков через большую заднюю рампу.

Кроме того, представлена версия с 57 мм пушкой в необитаемой башне и версия со 125 мм самоходной пушкой 2С25 "Спрут" для воздушно-десантных войск. Возможно, в будущем появится башня с 57 мм пушкой также для тяжелой БМП T-15 "Армата" или на БМП семейства "Курганец 25".

БМП семейства "Курганец 25"

Развитие легких образцов

В качестве нового тренда западные специалисты отмечают развитие легкой военной бронетехники.

В частности, армия США по бюджетным соображениям в 1996 г. оставила проект легкого танка M 8 AGS со 105 мм танковой пушкой. Вместе с тем, в течение нескольких лет Пентагон снова занимается подобными транспортными средствами для легких пехотных бригад.

Проект получил обозначение "Мобильная защищенная огневая мощь" (Mobile Protected Firepower, MPF). Рассматривается гусеничное транспортное средство в классе от 25 до 35 т. Планируется, что две подобные машины будут перевозиться одним C-17 "Глоубмастер" (Globemaster). Военная бронетехника этого типа должна собираться из присутствующих на рынке элементов.

В настоящее время ведется сбор предложений от промышленности. Заключение контракта планируется на 2019 г. Ожидается, что компания BAE Systems представит новую версию легкого танка M 8 AGS. В качестве второго поставщика уже в конце 2017 г. компания GDLS представила демонстратор "Гриффин" (Griffin). Третьим соискателем выступила китайская SAIC. Компания представила модель, в которой шасси NGAV от сингапурского производителя ST-Kinetics комбинируется с башней Serie 3105 от компании "Коккерил" (Cockerill).

F131 M 8 AGS

Легкий танк M 8 AGS

f132 Griffin

Легкий танк Griffin

f133 NGAV

БМП NGAV

Хотя Израиль при создании своей тяжелой бронетехники всегда стремился к максимальной живучести для экипажа, с 2012 г. он также начал проектные работы над программой легкого семейства "Кармел" (Carmel).

Планируется, что в его состав войдут легкие машины (от 30 до 35 т) и небольшие транспортные средства с экипажем из двух человек. На них предусматривается устанавливать гибридный привод, дистанционно-активные системы защиты, системы защиты от кибератак. Сообщается, что новая военная бронетехника получит самые современные системы наблюдения для реализации оптимального понимания экипажем окружающей обстановки.

Проект "Кармел"

Заключение

Согласно западным публикациям, в последние годы снова наблюдается разнообразная международная активность в области развития бронетехники, некоторые аспекты которой приведены в статье.

Многие страны в последние годы увеличили свои оборонные бюджеты, в то время как Россия с 2016 г. немного сократила выделяемые средства. Фокус программ бронетехники - это модернизация и повышение боевых возможностей моделей состоящих на вооружении. Потери танков в Северной Сирии в начале 2017 г. поставили на первое место вопрос об их защищенности. Как следствие, ряд стран прилагают значительные усилия в оснащении своих машин дистанционно-активными системами защиты.

По материалам журнала «Europäische Sicherheit &Technik»