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Интерфакс-АВН

Главы внешнеполитических ведомств США и Ливии обсудили вторую Берлинскую конференцию и режим прекращения огня

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Mandel Ngan

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с ливийской коллегой Наджлой Мангуш обсудил вторую Берлинскую конференцию по Ливии и подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в регионе.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили предстоящую 23 июня вторую Берлинскую конференцию по Ливии и подчеркнули важность обеспечения проведения национальных выборов в декабре 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг пресс-службой госдепартамента.

Главы внешнеполитических ведомств отметили необходимость полного выполнения соглашения о прекращении огня, при этом Блинкен указал на приверженность Вашингтона дипломатическому содействию прогресса в Ливии.

Первая конференция по Ливии состоялась в Берлине 19 января 2020 года. Конференция при участии России и США была проведена по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. В мероприятии приняли участие Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня в Ливии и обязались воздержаться от вмешательства в дела этой страны.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи Правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия.

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