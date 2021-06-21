Байден в отличие от Трампа не отказывался дискутировать с Путиным по ряду вопросов - советник президента США

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным спорил и по таким вопросам, на которых не акцентировал внимание предыдущий американский лидер Дональд Трамп, заявил в четверг советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

"Байден спорил с Путиным по ряду вопросов, которые предыдущий президент... с Путиным пропускал", - приводят американские СМИ слова Салливана в ходе специального брифинга для журналистов.

По данным СМИ, таким образом Салливан прокомментировал слова лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти, который выразил мнение, что Байден на саммите с Путиным вел с ним недостаточно дискуссий.

"Американский народ серьезно пострадал из-за кибератак, связанных с Россией", - говорилось в заявлении Маккарти, опубликованном в четверг.

"Зная это, президент Байден должен был использовать саммит, чтобы отстаивать наши национальные интересы и послать миру сигнал о том, что Соединенные Штаты будут привлекать Россию к ответственности за ее длинный список нарушений. К сожалению, президент Байден попустительствовал Владимиру Путину", - подчеркнул Маккарти.

Президент США Джо Байден сообщил прессе по итогам встречи с президентом России, что передал ему список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.