Ставка – на тяжесть и дальность

В Поднебесной заговорили о необходимости наращивания ядерного арсенала

Противостояние между Вашингтоном и Пекином приобретает новые очертания как по линии военной, так и средств массовой информации. Ежедневная китайская газета на английском языке Global Times опубликовала передовицу от имени главного редактора Ху Сицзинь под заголовком «Фундамент стратегического сдерживания США – больше ядерных ракет и боеголовок».

С одной стороны, это как бы позиция редакции, с другой – выражение взглядов политического руководства. Газета выходит под эгидой Компартии Китая, выступая проводником ее интересов среди англоязычного населения планеты. Словом, редакционная колонка Global Times являет некое современное подобие «ТАСС уполномочен заявить». Как известно, под такой рубрикой публиковались сообщения, выражающие официальную точку зрения руководства страны на знаковые события внутренней и международной жизни в период с 30 марта 1934 года по 1 октября 1987-го.

Правда, китайский таблоид не наделен исключительными правами на распространение информации, коими обладал ТАСС. Никакие публикуемые им тексты не утверждаются постановлениями Политбюро, хотя таковое до сих пор имеется в партийно-правительственной структуре КНР. Вряд ли Си Цзиньпин с карандашом в руках редактирует подлежащий немедленной публикации итоговый текст, как порой поступал Иосиф Сталин с тассовками.

Однако не подлежит сомнению факт, что начиная с 2009 года Global Times в том или ином виде отражает взгляды отдела международных связей ЦК КПК, а тот не упускает возможность использовать газету для поддержания нужного ему потока новостей в глобальном информационном пространстве. Данное структурное подразделение Компартии поддерживает высокую активность. Как следует со слов его руководителя, в течение нескольких последних лет отдел провел более полутысячи мероприятий по распространению информации в почти 100 странах и районах мира.

Так о чем же влиятельные китайские товарищи захотели сообщить мировому сообществу в номере от 27 мая? Далее выдержка из текста Сицзиня: «США последовательно наращивают инструменты стратегического сдерживания Китая. В этой связи я хотел бы еще раз напомнить, что перед нами стоит множество неотложных тем, но даже среди них особое место занимает задача быстрого наращивания арсенала НОАК по числу готовых к использованию ядерных боеголовок, а также межконтинентальных ракет «Дунфэн-41» (DF-41), способных наносить дальние удары и отличающихся повышенной защищенностью. Это должно стать основой стратегического сдерживания США. Мы должны готовиться к скоротечному разрешению конфликта между Китаем и США. Если подобный сценарий реализуется, большое число DF-41, а также JL-2 и JL-3 (представляющих межконтинентальные баллистические ракеты, стартующие с подводных лодок) сформируют главную опору нашей стратегической воли».

Согласно подсчетам Пентагона, Народно-освободительная армия имеет около 200 ядерных боеголовок на уже развернутой группировке межконтинентальных ракет наземного и морского старта. Причем этот уровень десятилетиями поддерживался на примерно одинаковом уровне «минимальной достаточности», определенном высшим политическим руководством страны. Неужели этого вдруг стало мало?!

Ответ главного редактора Global Times – положительный: «Число китайских ядерных боеголовок должно достичь такого количества, которое заставит американские элиты содрогнуться в случае, если они продолжат развлекать себя мыслями о военном противостоянии с Китаем». По его мнению, повышение планки стратегического ядерного сдерживания даст высшему политическому руководству возможность «спокойно и активно разобраться с разногласиями между Вашингтоном и Пекином, при этом исключить ситуацию, когда искра небольшого инцидента разожжет пожар войны».

Между тем, по его словам, сегодня «американская враждебность по отношению к Китаю горит ярким пламенем». Вместе с Россией КНР официально отнесен к «главным противникам Америки». Начиная с 2016 года китайские государственные и промышленные структуры обложены многочисленными экономическими санкциями, а крупные статьи экспорта в США – повышенными таможенными сборами.

При Трампе Китаю была объявлена торгово-экономическая война, а с подачи Пентагона – еще и жесткое военное противоборство, в случае острой конфликтной ситуации чреватое применением ядерного оружия. Об этом, в частности, в январе говорил глава Объединенного стратегического командования США (USSTRATCOM) адмирал Чарльз Ричард. («Применение ядерного вооружения может стать реальностью», «НВО», 11.02.21).

Логика понятна: вооруженные силы США значительно превосходят НОАК по техническому уровню и числу оперативно-тактических и стратегических ракет-носителей морского и воздушного базирования. А их «передовое размещение» (вблизи границ «главного противника») придает Пентагону уверенности в победе при обмене ударами «со всей силы».

Судя по всему, Пекин наконец-то осознал несостоятельность прежней политики «минимального сдерживания». Нынешнее руководство старается максимальными темпами сократить допущенное качественное и количественное отставание от США в области стратегических наступательных вооружений. Главный редактор Global Times завершает свой материал выводом-установкой: «Мы должны использовать нашу силу для того, чтобы привести Вашингтон к здравомыслию и удержать его от рискованных шагов на том основании, что они приведут к последствиям, которые американцы не смогут перенести».

Интересен военный аспект передовицы с выраженным акцентом на «Дунфэн-41» – огромной (стартовая масса – 80 т) ракеты шахтного базирования с боевой нагрузкой из десяти разводящихся боеголовок. Как бы довеском к ней идут морские JL-2 и JL-3. Они тоже обладают большой дальностью стрельбы (первая – порядка 7 тыс., вторая – до 12 тыс. км), но несут меньшее число боевых блоков.

Статья не содержит даже упоминания о крылатых ракетах, их морских и воздушных носителях. Между тем «томагавки» и «калибры» занимают важное место в американском и российском арсеналах. Их китайские подобия (DH/CJ-10) прошли испытания и поступают на вооружение НОАК.

Словом, между строк китайской тассовки передается информация о победе сторонников опережающего развития наземной компоненты Стратегической ядерной триады над лоббистами иных решений. Это подтверждается и наблюдениями Пентагона по наращиванию темпов выпуска DF-41.

Современные типы ядерного оружия требуют огромных затрат на НИОКР, производство, развертывание и поддерживание в полной готовности к пуску. Даже Китаю с его мощной и продолжающей расти темпом около 6% в год экономикой приходится расставлять приоритеты.

В связи с этим интересен взгляд Global Times на перспективы бомбардировщика H-20, призванного стать первым межконтинентальным самолетом – носителем ядерных бомб и ракет в парке ВВС НОАК. Газета опубликовала несколько заметок на данную тему, в основном представляющих перепевы сообщений других СМИ.

Однако недавно таблоид выпустил собственный текст со ссылкой на анонимные информированные источники. Он содержит характерные урверждения для типового сообщения ТАСС по разъяснению ситуации после выхода ряда публикаций иностранных издателей, гоняющихся за сенсацией.

В данном случае речь идет о «волне, поднятой иностранными СМИ» по поводу «компьютерных образов нового типа бомбардировщика, опубликованных в журнале, расположенном в континентальном Китае». Своими именами ни журнал, ни его издатель не называются. Речь идет о майском выпуске месячного иллюстрированного издания «Современное оружие» (Modern Weaponry), выходящего под эгидой корпорации Norinco (China North Industries Group).

В размещенных на его страницах рисунках иностранные журналисты разглядели «стелс-бомбардировщик нового поколения Н-20 для ВВС НОАК» и «стали спекулировать по поводу характеристик самолета и будущей военной стратегии НОАК», – говорится в Global Times.

Так, «отдельные новостные сайты из Гонконга и острова Тайвань» сделали скоропостижный вывод о том, что «вышеупомянутый журнал, посвященный оборонной тематике, опубликовал не что иное, как образы, до известной степени передающие очертания реального H-20». Вывод сделан потому, что «Современное оружие» играет роль официального издания, коему доступна такого рода информация. «Однако наш источник утверждает, что эти картинки – вымышленные образы, не относящиеся к H-20. Реагируя на событие, близкий к теме источник сказал Global Times, что рисунки бомбардировщика выполнены энтузиастом-любителем военной техники и что опубликовавший их журнал нигде не утверждает, что на них изображен именно H-20».

Далее разъясняется, что дискуссионная статья в журнале, проиллюстрированная компьютерной графикой, посвящена развитию не китайской, американской и российской авиации. Поэтому «всякая связь с H-20, ошибочно установленная иностранными СМИ», остается на их совести. «Журнал действительно аффилирован с государственной оружейной компанией, однако он представляет не более чем популярное издание на военные темы». Обращение к помощи «подобного журнала» не вписывается в общую практику Китая по публикации чувствительной информации о новых важных видах оружия, поясняет анонимный источник Global Times. Вместе с тем для Китая естественно и логично заниматься разработкой стратегического бомбардировщика следующего поколения, а посему «органы массовой информации не должны удивляться самому этому факту», – сказал эксперт.

Дав нелестную оценку действиям коллег-журналистов, Global Times признала, что разработка H-20 действительно ведется, приведя в качестве подтверждения другой факт: январский видеоролик ВВС НОАК, агитирующий граждан идти на военную службу. Там присутствует сделанный на компьютере видеоряд, дающий общее представление о характере ведущейся разработки, – дальний стратегический бомбардировщик с малой заметностью.

Военный эксперт, побеседовавший с Global Times и пожелавший остаться неизвестным, делает вывод: «Иностранные агентства, размещающие статьи про H-20, используют тему для нагнетания страстей по так называемой «китайской угрозе».

Между тем о ней говорят не только журналисты, но и высокие чины Пентагона. Среди них начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Майкл Гилдей. «Китай представляет стратегическую угрозу самого высокого уровня», – сказал он.

Согласно информации в открытой части отчета Пентагона перед Конгрессом США по состоянию военной мощи Китая за 2020 год, в течение следующего десятилетия количество ядерных боеголовок в арсенале стратегического ядерного сдерживания страны как минимум удвоится (отдельные военачальники предупреждают, что рост может оказаться еще крупнее – «в четыре раза и даже больше»). В том же отчете говорится о планомерной работе КПК по достижению в 2049 году конечной цели – «стать глобальным лидером в плане национальной мощи и международного влияния». Если намеченному суждено осуществиться, китайские коммунисты встретят 100-летие образования КНР с «военной силой мирового уровня», сравнимой с вооруженными силами США. Произойдет это или нет, мы узнаем из очередных сообщений Global Times.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.