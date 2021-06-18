"Главное - безопасность": Турция может создать военную базу в Азербайджане

Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил создание турецкой военной базы на территории Азербайджана для защиты границ. По его словам, это предполагает недавно заключенное Шушинское соглашение. В документе также прописано, что стороны будут друг другу помогать в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства.

В Азербайджане возможно создание турецкой военной базы в рамках подписанного Баку и Анкарой Шушинского соглашения.

"Сейчас главное - обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой [президент Азербайджана] Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по РИА "Новости").

Декларация о союзнических отношениях Азербайджана и Турции была подписана Алиевым и Эрдоганом 15 июня в городе Шуша (Нагорный Карабах). Согласно документу, обе стороны в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства будут действовать совместно.

"Они будут выступать с инициативами в соответствии с целями и принципами Устава ООН и оказывать друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН. Объем и форма этой помощи будут определены в ходе срочных обсуждений, будет принято решение об обеспечении обороноспособности для совместных действий, а также будет организована согласованная деятельность сил и командных структур вооруженных сил", - отмечается в тексте Шушинского соглашения.

Помимо этого, стороны обязались "продолжать совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".

Документ содержит пункт о Зангезурском коридоре, который свяжет автомобильной и железной дорогами Азербайджан и Турцию.

Сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев полагает, что у Эрдогана было три цели посещения Шуши.

Первая из них - укрепление политических связей с Азербайджаном. "Во-вторых, нужно было еще раз напомнить о роли Турции в карабахской войне, так как без нее Баку или не выиграл бы, или, как минимум, не с такими результатами", - считает Силаев.

Третья - "это эксплуатация того политического капитала, который Эрдоган приобрел, оказав военную помощь Азербайджану". "Эрдоган приехал праздновать победу с Алиевым, они будут делать это еще много лет. Поездка имеет и большое символическое значение», - добавил эксперт.

Турция выступала союзником Азербайджана во время конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе, начавшегося осенью прошлого года.

Трижды стороны устанавливали перемирие при разных посредниках, но оно не длилось долго.

В ноябре Ереван и Баку все же смогли договориться о прекращении боевых действий - посредником выступила Москва. Часть территорий Нагорного Карабаха отошла Азербайджану, в том числе и город Шуша.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что нормализация отношений между Баку и Ереваном благоприятно повлияет на взаимодействие Турции и Армении.

"По ходу решения проблем Азербайджана и Армении мы тоже будем делать соответствующие шаги. Не счесть выгоду для Армении от открытия турецких границ", - приводит его слова РИА "Новости".

Ангелина Мильченко