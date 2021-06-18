Войти
Интерфакс-АВН

Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны

763
0
+1
Железнодорожные войска
Военные учения железнодорожных войск.
Источник изображения: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Задействуют 10 бригад железнодорожных войск

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные в июле планируют начать главный этап работ по реконструкции Байкало-амурской железнодорожной магистрали (БАМ).

"Основной этап работ по реконструкции БАМ начнется с июля 2021 года. Для этого будет задействовано 10 бригад ЖДВ (железнодорожных войск), которые построят более 340 километров ж/д магистрали", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

27 июня заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков проверит подготовку к строительству второй ветки БАМа, в частности, работы по возведению блочно-модульных городков для размещения военных.

"Военнослужащие железнодорожных соединений Восточного и Центрального военных округов задействованы в реконструкции железнодорожной инфраструктуры восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали по маршруту: станция Дрогошевск - ст. Тунгала - ст. Огорон - посёлок Верхнезейск", - говорится в сообщении.

Переброска сил железнодорожных войск на БАМ началась в апреле.

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что правительство РФ за счет модернизации Транссиба и БАМа рассчитывает сократить до семи суток время доставки грузов в контейнерах с Дальнего Востока до западных границ России. Тогда же глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров сообщил о планах привлечь военных для модернизации БАМа и Транссиба.

12 февраля начальник главного управления железнодорожных войск Минобороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков сообщил, что военные ведут подготовку к строительству второй ветки БАМа. "На 2021 год и последующие годы перед железнодорожными войсками поставлена архиважная ключевая задача - проработать вопросы, связанные со всесторонней подготовкой к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали на участке от станции "Улак" до станции "Февральск" протяженностью 339 км", - сообщил тогда Косенков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РЖД
Персоны
Булгаков Дмитрий
Похожие новости
31.01.2017
Железнодорожные войска после новогодних праздников возобновили строительство железной дороги в обход Украины
30.01.2017
Численность железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины возросла
21.09.2016
Длинная рука "Бастиона"
22.08.2016
Шойгу проинспектировал ход специальных учений МТО в Новороссийске
09.09.2014
Россия выстраивает оборону по периметру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:56
  • 1
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году