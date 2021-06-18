Войти
Интерфакс-АВН

России и США нужно не конфликтовать, а совместно решать вопросы в интересах двух стран, в том числе в борьбе с киберпреступностью - Путин

481
0
0
Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает, что России и США лучше не враждовать, а объединить усилия в решении существующих проблем, включая борьбу с киберпреступностью.

"Есть много вещей, о которых мы должны вместе подумать и позаботиться о том, чтобы не конфликтовать, а общими усилиями подходить к решениям, которые пойдут на пользу как России, так и Соединенным Штатам", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ.

Он отметил, что озабоченности есть с обеих сторон, "но когда совсем люди не разговаривают, то тогда все больше и больше взаимных претензий там, где их могло бы и не быть".

"Вот в сфере кибербезопасности - сколько уже лет мы им предлагаем начать диалог на этот счет, они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Кибербезопасность
Похожие новости
07.06.2021
Отрицание отрицания
05.01.2021
The Wall Street Journal (США): как российские «информационные воины» позволяют Кремлю играть в геополитику с минимальными издержками
28.12.2020
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе
20.01.2020
«Самая глупая вещь»: в сети высмеяли космические войска США
13.09.2017
Польский генерал: Путин диктует условия в информационной войне с НАТО
21.03.2013
Минобороны пожаловалось на некачественную военную технику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 17.06 10:21
  • 1
Источник сообщил, что Минобороны до конца года получит третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте