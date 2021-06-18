России и США нужно не конфликтовать, а совместно решать вопросы в интересах двух стран, в том числе в борьбе с киберпреступностью - Путин

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает, что России и США лучше не враждовать, а объединить усилия в решении существующих проблем, включая борьбу с киберпреступностью.

"Есть много вещей, о которых мы должны вместе подумать и позаботиться о том, чтобы не конфликтовать, а общими усилиями подходить к решениям, которые пойдут на пользу как России, так и Соединенным Штатам", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ.

Он отметил, что озабоченности есть с обеих сторон, "но когда совсем люди не разговаривают, то тогда все больше и больше взаимных претензий там, где их могло бы и не быть".

"Вот в сфере кибербезопасности - сколько уже лет мы им предлагаем начать диалог на этот счет, они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах", - сказал Путин.