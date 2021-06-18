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Интерфакс-АВН

На международной конференции Минобороны РФ в Москве ждут более 30 глав военных ведомств

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Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото
Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Министры обороны из 31 страны планируют прилететь в Москву для участия конференции по международной безопасности, которую 22-24 июня проводит российское военное ведомство.

"В этом году зарегистрировано около 600 участников из более 100 стран мира. Свою готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны 45 государств (включая 14 в режиме видеоконференцсвязи), а также руководители различных международных организаций, представители экспертного сообщества и академических кругов", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Официальное открытие конференции состоится 23 июня. "В программу форума включено проведение пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов, на которых будут обсуждаться проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на глобальную и региональную безопасность", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что центральными темами обсуждения станут современные угрозы и вызовы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, контроль над вооружениями, кибербезопасность, противодействие коронавирусу, военное и военно-техническое сотрудничество, транспарентность военной деятельности.

Как сообщалось, на фоне ситуации с коронавирусом министерству обороны России предписано провести Московскую конференцию по международной безопасности с учётом рекомендаций Роспотребнадзора при организации массовых мероприятий с иностранным участием.

Соответствующее распоряжение правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 16 июня на официальном интернет-портале правовой информации. Ответственным за проведение конференции назначен заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Конференция по вопросам безопасности проводится в Москве под эгидой Минобороны РФ с 2012 года. В 2020 году конференцию решили не проводить из-за коронавируса.

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США
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Фомин Александр
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ИТ
Кибербезопасность
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