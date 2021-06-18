ОДКБ проведёт учения "Рубеж-2021" в Киргизии - штаб

Военнослужащие российской армии во время тактических учений "Рубеж" в городе Балыкчы в Киргизии.

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Учения с Коллективными силами быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона (ЦАР) коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021" состоятся на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии.

"Планируется, что подразделения КСБР ЦАР отработают действия на территории Кыргызской Республики - на полигоне "Эдельвейс"", - сказано в сообщении Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ, распространённом в четверг.

По данным ОШ, в Киргизии в период с 15 по 17 июня состоялись штабные переговоры по подготовке и проведению этих учений.

На переговорах, в частности, обсуждён замысел манёвров, план практических действий контингентов, согласован порядок прибытия и размещения воинских контингентов.

КСБР ЦАР предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств - членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций. Общая численность - около пяти тысяч человек.

В состав национальных контингентов КСБР ЦАР государства - члены ОДКБ Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности (Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) выделяют воинские соединения, части и подразделения постоянной готовности вооружённых сил и других войск, формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба. Формирования оснащены высокомобильной военной техникой, сопрягаемыми системами вооружения и связи, в них есть подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.