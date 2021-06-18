Путин и Байден констатировали, что военным РФ и США удается поддерживать диалог в Сирии - Песков

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президенты России и США констатировали на саммите в Женеве, что, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Вашингтона, военным двух стран удаётся поддерживать диалог в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По Сирии констатация того, что, несмотря даже на очень сложный период в наших двусторонних отношениях, всё-таки нашим военным удавалось и удаётся поддерживать там диалог", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг, отвечая на вопрос, что обсуждали президенты в контексте Сирии.

По его словам, это очень важный диалог с точки зрения деконфликтинга.