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НАТО: Россия — официально враг, а Китай — «системная угроза» миру (Respekt, Чехия)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS, Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

На саммите НАТО было признано, что Россия «представляет собой угрозу для евроатлантической безопасности». Китай же еще более жестко назвали «системной угрозой» для существующего мирового порядка. Кроме того, среди доводов в пользу коллективной безопасности альянс приводит дезинформационные кампании и гибридную войну.

Обстановка в мире явно обостряется, и на саммите НАТО в понедельник это признано официально. Согласно заключительному коммюнике заседания стран-членов НАТО, Россия "представляет собой угрозу для евроатлантической безопасности". Китай же еще более жестко назвали "системной угрозой" для существующего мирового порядка. Я напомню, что еще 18 месяцев назад в коммюнике после очередного саммита НАТО Китай назвали страной, которая сулит "возможности и вызовы". По всей видимости, возможности с тех пор исчезли.

Что касается России, достаточно процитировать американского президента Байдена на пресс-конференции. "В последний раз стратегический план НАТО составлялся в 2010 году, когда Россия считалась партнером, а Китай даже не упоминался", - сказал президент США. В то время НАТО колебалась и решала проблемы, связанные с миссиями в таких странах, как Афганистан. Теперь, судя по всему, альянс возвращается к роли, ради которой такие страны, как Чешская Республика, прежде всего и вступали в альянс.

Лесть в адрес Путина

Во-первых, Джо Байден бесспорно восстановил американскую поддержку альянса, хотя при Трампе в ней многие всерьез сомневались. Нынешний американский президент заявил, что НАТО чрезвычайно важна для американских интересов и что "священное обязательство" стран-членов альянса - сохранять приверженность Статье пятой Североатлантического договора, согласно которой они должны защищать членов альянса от любого внешнего нападения. После четырех лет неопределенности эта демонстративная решимость имеет по-настоящему большое значение.

Следующий пункт - это как раз Россия. В среду Байден встретиться в Женеве с Владимиром Путиным, которого назвал "умным и жестким, а также достойным соперником". Скорее всего, российскому президенту такая характеристика понравилась. По сути она поддерживает пестуемый внутри России образ Путина как настоящего и видного соперника Запада и защитника глубинной консервативной христианской традиции (пусть и коррумпированной до мозга костей).

Поэтому Путин может расценить подход Байдена как лесть и признание того, что Россию нужно воспринимать крайне серьезно. Утрата всякой важности бывшей державой, чье ВВП сегодня аналогично итальянскому, хуже всего вписывается в русское видение мира и является проигрышем и символом национального упадка. Но у Путина и его режима нет никакого желания становиться другом или даже членом западного сообщества.

В связи с этим вот уже много лет Россия официально играет роль противовеса Западу, и этой роли она долго и упорно добивалась. При этом сигнал Байдена Москве однозначен: "Я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, а если он не пойдет на сотрудничество и будет вести себя так, как он делал это в прошлом, мы ответим на это".

Последняя фраза может отражать изменения, которые произошли в оценке альянсом угроз. Россия в роли противника давно не ограничивается "наглядной" военной угрозой. Россия активно включилась в так называемые гибридные войны, совершает киберудары и ведет изощренные дезинформационные кампании, цель которых - подорвать стабильность демократических стран. Теперь у стран-членов НАТО появилась возможность активировать упомянутую пятую статью в случае дестабилизирующих дезинформационных ударов по "политическим институтам и общественному мнению". В коммюнике говорится, что НАТО "повышает осведомленность об обстановке и расширяет набор располагаемых нами инструментов для противодействия гибридным угрозам, в том числе кампаниями дезинформации".

Ситуация проясняется

Больше внимания, чем России, мировые СМИ уделили все же Китаю, чьи явные военные амбиции на саммите официально объявили элементом, дестабилизирующим ныне существующий мировой порядок. А это по-настоящему жесткое заявление. Китай резко увеличивает арсенал ядерного оружия и все более самоуверенно ведет себя в Тихоокеанском регионе. Кроме того, Китай все чаще напрямую сотрудничает с Россией, например, участвует в военных учениях в Атлантическом океане.

Россия и Китай, прежде противники, в последнее время ведут себя как какой-нибудь сплоченный продемократический блок. Запад, включая НАТО, наконец-то начал на это реагировать. Мир становится опаснее, но при этом ситуация проясняется. После периода неопределенности кристаллизуются ценности. Президент Байден сейчас восстанавливает сообщество демократических стран, сплоченных вокруг Америки и объединенных общими ценностями. Его визит в Европу подтверждает, что союзники с готовностью принимают его намерения.


Йиржи Собота (Jiří Sobota)

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Страны
Афганистан
Италия
Китай
Россия
США
Чехия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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