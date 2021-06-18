Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе на юге Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн - РИА Новости. Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе (юг Сахалина) с 19 по 22 июня, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Практические артиллерийские стрельбы надводных кораблей ВМФ России по береговым целям будут проведены на полигоне с 19 по 22 июня (резерв с 23 по 24 июня) 2021 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба предупреждает местных жителей о закрытии квадрата, в котором планируются учения, в целях предотвращения несчастных случаев.