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РИА Новости

Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе на юге Сахалина

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Учения ВМФ
Учения ВМФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн - РИА Новости. Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе (юг Сахалина) с 19 по 22 июня, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Практические артиллерийские стрельбы надводных кораблей ВМФ России по береговым целям будут проведены на полигоне с 19 по 22 июня (резерв с 23 по 24 июня) 2021 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба предупреждает местных жителей о закрытии квадрата, в котором планируются учения, в целях предотвращения несчастных случаев.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
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