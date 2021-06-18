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Интерфакс-АВН

Эксперт ждет после саммита в Женеве перехода отношений РФ и США от хаоса к "осмысленной конфронтации"

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Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Источник изображения: © РИА Новости,

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Качественного изменения отношений между Москвой и Вашингтоном после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидать не стоит, однако теперь у них есть шанс перейти в более-менее осмысленную конфронтацию, заявил "Интерфаксу" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов.

"Те нескромные ожидания, которые были, они оправдались, те нескромные опасения, которые были - не оправдались. Никакого качественного изменения отношений нет и быть не может, но из состояния безумного и абсолютно хаотического они переходят в состояние более или менее осмысленной конфронтации", - сказал он, комментируя итоги прошедшего в среду российско-американского саммита.

Комментируя слова Байдена о том, что Москва и Вашингтон должны договориться о неких "правилах игры" во взаимоотношениях, Лукьянов сказал: "Я не думаю, что мы понимаем в полной мере, потому что правила игры в отношениях России и США вообще невозможно выработать, когда их нет в мире в целом. А в мире в целом, мне кажется, с правилами игры стало очень скромно".

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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