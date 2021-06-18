Американские ВКС запустили спутник с авиалайнера для демонстрации возможности оперативного выведения аппаратов в космос

В минувшие выходные без лишней помпы Космические силы США провели демонстрационный запуск спутника в космос по программе Tactically Responsive Launch. Его задача — показать, что военные при необходимости могут вывести на орбиту полезную нагрузку в любой момент. Назначение космического аппарата и его характеристики не разглашаются, но в рамках миссии эти вопросы классифицировали как второстепенные.

Известно, что спутник собран из коммерчески доступных компонентов, создан менее чем за год и служит демонстратором технологий. Его предназначение описывают как имеющее отношение к «осведомленности об обстановке к космическом пространстве». Портал NASASpaceFlight считает, что этот эвфемизм почти всегда относится к аппаратам для мониторинга активности других спутников. Но догадки, естественно, официального подтверждения не имеют.

Концепция оперативного реагирования на какие-либо события в виде запуска спутников в любой необходимый момент будоражит умы военных не первое десятилетие. До недавнего времени единственный разумный способ обеспечить быстрый вывод полезной нагрузки на орбиту заключался в избыточной подготовке. Если военным нужна быстрая замена вышедшего из строя космического аппарата, она должна заранее находиться на необходимой орбите. Или быть собранной и установленной на подготовленной к запуску ракете.

Учитывая обычные сроки производства спутников и ракет-носителей (годы), такой подход требует огромных финансовых затрат. К тому же всегда есть риск провала, если подготовки окажется недостаточно. Легкое решение замаячило на горизонте в 2010-х, когда одновременно появилось сразу несколько частных космических компаний. Они могли либо быстро собрать ракету (менее чем за месяц), либо делали их буквально впрок. Отдельное преимущество имела SpaceX с их концепцией многоразовости — повторное использование самой долгой в производстве первой ступени через несколько недель после запуска.

Как пишет сайт SpaceNews, миссия Tactically Responsive Launch 2 (TacRL-2) стартовала с базы ВВС США Ванденберг 13 июня. Самолет-носитель Stargazer (модифицированный авиалайнер Lockheed L-1011 TriStar) поднялся на высоту около 12 километров. Там, во время пускового окна длительностью всего шесть минут, в 01:11 по тихоокеанскому времени от него отделилась ракета-носитель Pegasus XL. Она вывела секретную полезную нагрузку на солнечно-синхронную орбиту. Миссию признали успешной, иных подробностей Космические силы не сообщили.

Несмотря на двойку в названии, TacRL-2 — первый полет по программе. По сути, она прямое продолжение эксперимента Jumpstart, в рамках которого ракета Falcon-1 должна была вывести один из нескольких быстро подготовленных спутников (выбрали в итоге некий Trailblazer). К несчастью, тогда детище недавно созданной SpaceX еще находилось на стадии испытаний, так что полет закончился преждевременно из-за аварии первой ступени. На ближайшие годы запланировано еще не менее двух запусков по программе Tactically Responsive Launch. Вероятнее всего, каждый из них выполнят разные компании.

Представители Northrop Grumman утверждают, что на интеграцию полезной нагрузки, все необходимые тесты и подготовку запуска ушло менее четырех месяцев. Это неплохой результат, но до заветных считанных дней еще далеко.

Пегас, который смог

Ракета Pegasus — первый носитель, предназначенный для воздушного старта, который успешно прошел испытания и активно эксплуатируется. Его разработка началась в 1980-х, первый полет компания Orbital Sciences Corporation (OSC) провела в 1990 году. Поначалу для запуска использовали модифицированный бомбардировщик NB-52B Balls 8 (оператор — NASA). Затем в начале 1990-х OSC купила Lockheed L1011-1 TriStar и переоборудовали его в самолет-носитель Stargazer (название дано в честь космического корабля из сериала «Звездный путь»). Доработать пришлось и ракету, у которой частично переделали горизонтальное оперение на первой ступени.

Сейчас в семействе «Пегасов» — сразу три основных модификации: «обычная» (не используется с 1994 года), XL и H. Ракета трехступенчатая, твердотопливная, с опциональным жидкостным разгонным блоком. Максимальная масса полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту достигает 443 килограммов. Помимо первого успешного носителя для воздушного запуска, Pegasus по праву носит титул первой коммерчески разработанной ракеты. С начала эксплуатации провели уже 45 запусков (включая TacRL-2), 40 из которых полностью успешные, три — неудачные, а еще два — частично неудачные. Все провалы произошли на стадии отладки ракеты в 1990-х.