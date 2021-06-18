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Интерфакс-АВН

Россия не проводит милитаризацию Арктики, озабоченности США лишены оснований - Путин

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Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике
Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Женева. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Озабоченности США по поводу милитаризации Россией Арктики безосновательны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Тема Арктики "достаточно подробно" обсуждалась на переговорах в широком формате с президентом США Джо Байденом, сказал Путин на пресс-конференции после саммита в среду.

"Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований", - заявил Путин.

"Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне - инфраструктуру и военную, и пограничную. И, чего там не было, инфраструктуру, связанную с охраной природы", - заявил Путин.

Он заявил, что в Арктике создается инфраструктура МЧС для проведения спасательных операций на море и защите окружающей среды. "Я сказал нашим коллегам, что не вижу тут никакой озабоченности. Напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать и должны сотрудничать по этому направлению", - сказал Путин.

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Путин Владимир
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Арктика
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