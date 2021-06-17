Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос

С космодрома могут запускать космонавтов для полетов на китайскую орбитальную станцию

Санкт-Петербург. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Для запуска пилотируемых кораблей с космодрома "Куру" во Французской Гвиане потребуется существенная модернизация инфраструктуры, она может занять несколько лет, сообщил "Интерфаксу" советник гендиректора "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Я думаю, несколько лет. Потому что старт переделывать под пилотируемый в принципе не так сложно, но должен быть проект, должны быть деньги, контракт и так далее. Сколько понадобится, два года или шесть-семь лет, будет зависеть от того, насколько сильна будет заинтересованность", - сказал Крикалев агентству в кулуарах конференции GLEX-2021.

Он отметил, что для модернизации стартового комплекса для ракет "Союз" на космодроме понадобится большая модернизация, в частности, создание системы аварийного спасения и инфраструктуры, обеспечивающей пилотируемые старты.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация ведет переговоры о модернизации космодрома "Куру" для запусков пилотируемых кораблей, в частности, на китайскую орбитальную станцию.

"Мы с французскими коллегами тоже обсуждаем возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс "Союз-2", который находится в Гвиане для того, чтобы можно было бы его использовать под пилотируемую программу, в том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции", - сказал Рогозин.