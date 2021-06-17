Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Минобороны в этом году получит четыре истребителя Су-57

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июн – РИА Новости. Минобороны России в этом году получит четыре истребителя Су-57, сообщил журналистам в среду вице-премьер Юрий Борисов в рамках посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им Ю. А. Гагарина (КнААЗ).

В то же время на прошлой неделе источник в авиастроительной отрасли сообщал РИА Новости, что на тот момент предполагалось до конца года передать ВКС РФ два Су-57.

"По этому году: 15 самолетов боевой авиации [КнААЗ] должен сдать заказчику и по экспортным контрактам. Как вы знаете, министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на Су-57, в этом году поставка четырех серийных самолетов. Продолжается изготовление самолетов 4++, Су-35", - сказал Борисов.

Первый серийный истребитель Су-57 был передан ВКС в конце прошлого года.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

К концу 2024 года, по плану, ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76.