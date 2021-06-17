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Российская газета

Гроза танков и вертолетов: 60 лет назад был принят на вооружение РПГ-7

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Источник изображения: Юрий Смитюк / ТАСС

Ровно 60 лет назад - 16 июня 1961 года - на вооружение Советской армии был принят ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Благодаря эффективным конструкторским решениям он способен противостоять даже современной бронетехнике, а потому до сих пор востребован военными многих стран мира.

В начале 1950-х годов основным противотанковым гранатометом вооруженных сил СССР был РПГ-2, разработанный несколькими годами ранее. Он был создан в том числе на базе немецких "Панцерфаустов" различных модификаций с доработками советских конструкторов. РПГ-2 пробивал броню до 200 миллиметров при прицельной дальности выстрела в 150 метров.

При этом начальная скорость гранаты калибра 80 миллиметров составляла всего 84 метра в секунду. Из-за этого на точность стрельбы сильно влияли метеоусловия, особенно боковой ветер. Но даже при хорошей погоде меткость стрельбы на максимальных расстояниях оставляла желать лучшего. Эти и другие факторы вынудили приступить к разработке более совершенного гранатомета: первые тактико-технические требования к новому изделию были сформулированы уже в 1954 году.

Главным отличием появившегося вскоре на свет РПГ-7 стало использование выстрелов с активно-реактивным двигателем. Это позволило повысить дальность прицельной стрельбы (до 700 метров), начальную скорость гранаты (до 145 метров в секунду) и точность попадания в цель. Бронебойность выстрела достигала 750 миллиметров.

Также была изменена конструкция ствола - в его средней части появилось расширение (зарядная камера) для более полного использования энергии метательного заряда, а в задней части - раструб для обеспечения безоткатности комплекса. Наконец, РПГ-7 получил линейку современных оптических прицелов, в том числе ночного видения.

Боевое крещение нового оружия состоялось во время Вьетнамской войны, где из РПГ-7 массово уничтожалась не только бронетехника американцев, но и их вертолеты. Простота, надежность и эффективность РПГ-7, доказанные в ходе того и других военных конфликтов, принесли ему поистине мировую славу. Он стал аналогом автомата Калашникова в категории гранатометов, по данным на конец 1980-х годов находился на вооружении более чем 40 стран.

РПГ-7 до сих пор применяется и в российской армии. Конструкция гранатомета за эти годы сильно не изменилось, чего не скажешь о его "начинке". Это касается как более современных прицельных систем, так и различных снарядов, которых было разработано большое множество. Это кумулятивные противотанковые, в том числе тандемные гранаты, осколочно-фугасные противопехотные, термобарические (объемно-детонирующие), зажигательные и так далее. Весь этот арсенал позволяет РПГ-7 по-прежнему эффективно выполнять свои задачи в том числе против самой современной бронетехники.


Алексей Иванов

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Страны
Вьетнам
Германия
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
РПГ-7
Компании
Концерн Калашников
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