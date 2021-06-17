Китай намерен отправить трех космонавтов на строящуюся орбитальную станцию в четверг - чиновник

Пекин. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Китай планирует 17 июня отправить на строящуюся орбитальную станцию экипаж из трех космонавтов, сообщил журналистам представитель Китайской программы пилотируемых полетов Цзи Цимин.

По его информации, старт космического корабля "Шэньчжоу-12" запланирован в четверг в 09:22 утра по местному времени (04:22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в северо-западной китайской провинции Ганьсу.

В состав экипажа входят Не Хайшэн, Тан Хунбо, уже побывавшие в космосе, а также Лю Бомин, для которого полет будет первым.

Задачами космонавтов будет сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль станции грузовыми кораблями.

Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.