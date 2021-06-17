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ТАСС

NASA: сотрудничество РФ и США в космосе показывает, чего можно достичь "вне политики"

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Взаимодействие между странами продолжается, подчеркнул глава организации Билл Нельсон

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудничество России и США в космосе, несмотря на все существующие между Москвой и Вашингтоном противоречия, демонстрирует, каких позитивных результатов две страны могут достичь, если выйдут за пределы политических разногласий. Об этом заявил во вторник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Он сообщил, что провел во вторник телефонный разговор с главой Роскосмоса Дмитрем Рогозиным, в ходе которого обсудил с ним "общие интересы". "Конечно же, я отметил в разговоре с ним о том, что стоит помнить, что у двух стран на Земле имеются некоторые сложности друг с другом, как у Советского Союза с США, так и теперь у России с США, но с 1975 года мы сотрудничали, и мы не просто сотрудничали, мы также работали и жили вместе в космосе", - добавил Нельсон.

По его словам, сотрудничество в космосе, которое началось с полета "Союз-Аполлон" в 1975 году, демонстрирует то, чего две страны "могут достичь, если выйдут за пределы области политики". "И это продолжается", - подчеркнул Нельсон.

Ранее Рогозин сообщил, что по итогам разговора с Нельсоном во вторник они договорились провести первую очную встречу осенью на одной из международных конференций.

15 июля исполнится 46 лет с начала первого совместного космического полета кораблей из двух стран. На борту "Союза-19" находились советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов, а на "Аполлоне" осуществили полет американские астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.

Стыковка "Союза-19" и "Аполлона" состоялась через два дня, 17 июля 1975 года, над Москвой, а первое космическое рукопожатие представителей разных стран - над Эльбой.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
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