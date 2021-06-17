Войти
Интерфакс-АВН

Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин

410
0
0
Микроэлектроника
Микроэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Американские санкции, ограничивающие поставку микроэлектроники, коснулись десятков российских космических аппаратов, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это десятки аппаратов, которые попали под прямые санкции", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Ранее Рогозин заявил, что продолжение участия России в проекте МКС после 2025 станет возможно только при условии снятия санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

"Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС - это будет зона ответственности американских партнеров. Либо мы работаем вместе и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем и тогда будем разворачивать свою собственную станцию", - сказал глава "Роскосмоса".

Он также добавил, что из-за санкций срывается запуск ряда спутников.

"У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего. Потому что стоят космические аппараты, практически собранные. В одном, другом, в третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам никаким образом к закупке", - заявил Рогозин.

Глава госкорпорации также отметил, что из-за санкций "Роскосмос" рискует лишиться нового контракта с британской компанией OneWeb на запуск второго поколения спутников связи.

В апреле первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что один из контрагентов "Роскосмоса" отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций.

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Это означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
07.06.2021
Разговор о продлении работы МКС возможен только после отмены санкций США против Роскосмоса - Рогозин
26.05.2020
Рогозин заявил, что РФ должна немедленно начать работу по созданию орбитальной станции
27.02.2019
Зашел ум за рейтинг
23.07.2013
Улет нормальный
18.06.2012
Оборона страны начинается и заканчивается космосом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 07:00
  • 24
Есть ли будущее у танков?
  • 17.06 06:52
  • 23
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 17.06 06:16
  • 24
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 05:56
  • 7
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 17.06 05:48
  • 2209
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 05:45
  • 140
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 04:03
  • 12
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 16.06 18:45
  • 12
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 17:14
  • 1
В ВУЗы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы ВиВТ
  • 16.06 16:52
  • 1
Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277
  • 16.06 13:58
  • 0
Ракеты вместо моратория: В НАТО отказались от предложения России ввести мораторий на размещение РСМД
  • 16.06 13:39
  • 1
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски
  • 16.06 10:17
  • 46
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 16.06 08:34
  • 1
Маленький лучше никакого
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?