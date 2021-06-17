Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Американские санкции, ограничивающие поставку микроэлектроники, коснулись десятков российских космических аппаратов, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это десятки аппаратов, которые попали под прямые санкции", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Ранее Рогозин заявил, что продолжение участия России в проекте МКС после 2025 станет возможно только при условии снятия санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

"Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС - это будет зона ответственности американских партнеров. Либо мы работаем вместе и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем и тогда будем разворачивать свою собственную станцию", - сказал глава "Роскосмоса".

Он также добавил, что из-за санкций срывается запуск ряда спутников.

"У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего. Потому что стоят космические аппараты, практически собранные. В одном, другом, в третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам никаким образом к закупке", - заявил Рогозин.

Глава госкорпорации также отметил, что из-за санкций "Роскосмос" рискует лишиться нового контракта с британской компанией OneWeb на запуск второго поколения спутников связи.

В апреле первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что один из контрагентов "Роскосмоса" отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций.

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Это означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".