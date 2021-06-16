Project Syndicate (США): есть ли у НАТО мозг для контроля над вооружениями?

НАТО удалось выжить при Трампе, но теперь перед ним стоит не менее сложная задача, считает автор. НАТО предстоит доказать, что его мозг адекватно подходит для решения актуальных проблем, считает он. И, чтобы доказать свою дееспособность, предлагает обратиться к теме контроля над вооружениями.

Лондон - При Дональде Трампе НАТО просто повезло остаться в живых. Более того, в 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предостережением, что у альянса наступает "смерть мозга". Но на этой неделе лидеры стран НАТО проводят первую личную встречу с президентом США Джо Байденом, поэтому союзники Америки могут коллективно вздохнуть с облегчением. Впрочем, НАТО ещё предстоит доказать, что его мозг - а не только мускулы - адекватно подходит для решения актуальных проблем. И в этом связи очень разумной точкой для старта стал бы контроль над вооружениями.

НАТО есть чем гордиться в этой сфере. Этот блок впервые выдвинул предложение о ядерном разоружении в 1957 году на Конференции ООН по разоружению в Лондоне. Даже в худшие моменты Холодной войны он стремился вести переговоры о взаимном и сбалансированном сокращении вооружённых сил с Варшавским договором. В 1987 году блок поддержал президента США Рональда Рейгана на американо-советских переговорах о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что в свою очередь позволило странам - членам НАТО сократить количество ядерного оружия, необходимого для обороны блока. С момента окончания Холодной войны эти арсеналы сократились более чем на 85%.

Но в последнее время блок НАТО выглядит "пропавшим без вести" в сфере контроля над вооружениями. Его генеральный секретарь Йенс Столтенберг может пойти лишь настолько далеко, насколько ему позволяют 30 союзников по НАТО. Столтенберг настаивает, что "контроль над вооружениями является частью ДНК НАТО". Но альянс относится к этому вопросу как к чем-то второстепенному, а не как к руководящему принципу. Из речи Столтенберга, которую он произнёс на конференции НАТО по контролю над вооружениями в октябре 2019 года, можно понять, что именно пошло не так.

Во-первых, Столтенберг призвал союзников по НАТО защищать и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку это краеугольный камень международной системы ядерных ограничений. В этой сфере члены НАТО не поддерживают свои слова делами. Наоборот, Великобритания, например, недавно повысила потолок для своих арсеналов ядерного оружия. Из-за этого других ядерным державам НАТО (и тем, кого они защищают) будет труднее доказывать, что они придерживаются духа ДНЯО.

Во-вторых, Столтенберг призвал страны НАТО адаптировать режим контроля над ядерными вооружениями к новым реалиям. Но единственная рекомендация, которую он предложил, оказалась ответно-оборонительной, а не проактивной инициативой: альянсу следует отреагировать "оборонительным, размеренным и скоординированным образом на новую российскую ракетную угрозу". Не имея никаких новых идей, НАТО реагировало на неоднократные российские предложения в сфере контроля над вооружениями либо молчанием, либо же сходу отвергало их. Подобная позиция вряд ли улучшает имидж альянса на внутренней или международной арене. Почему бы не выбрать высокоморальную позицию, сделав Кремлю предложения в сфере контроля над вооружениями, или как минимум объяснив, что именно не так с предложениями России?

Третье предложение Столтенберга как раз касалось необходимости для НАТО модернизировать систему управления российской, натовской и иной европейской активностью в сфере неядерных вооружений (так называемый Венский документ). А в 2020 году альянс даже выдвинул широкий ряд предложений, которые тут же наткнулись на стену сопротивления российских представителей. Но о том, что это произошло, почти никто не знает, потому что НАТО не выступает достаточно громко за контроль над вооружениями, чтобы обладать каким-либо авторитетом в этом вопросе.

Наконец, Столтенберг выступил за установление новых правил и стандартов для новых технологий. После его выступления прошло почти два года, но где же предложения НАТО?

Лидеры НАТО заявляют, что дверь для значимого диалога с Россией остаётся открытой, однако альянс не предлагает никаких собственных серьёзных идей. Вместо этого он предпочитает просто дожидаться действий России, тем самым отдавая инициативу сопернику.

Я считаю Столтенберга другом и знаю, что он мог бы пойти дальше, если бы страны НАТО позволили ему. Попытка сформировать консенсус в сфере контроля над вооружениями среди 30 союзников с различными взглядами - это незавидная задача. Но сейчас, когда у НАТО появился шанс вновь начать дышать, у блока не будет никаких оправданий, если он не начнёт подтверждать слова делами.

Кроме того, контроль над ядерным вооружением сегодня снова в моде: США и Россия договорились продлить Договор СНВ-III ещё на пять лет, а администрация Байдена заявляет о желании расширить меры по контролю над вооружениями. В прошлом переговоры о контроле над вооружениями были одним из самых надёжных мест для поиска общего языка с Россией.

Для возрождения этой традиции европейские союзники НАО обязаны разделить часть интеллектуального бремени с администрацией Байдена. Уже по определению контроль над вооружениями является взаимовыгодным для всех, кто в нём участвует. Когда эта работа ведётся хорошо, она повышает стабильность, укрепляет сдерживание, уменьшает риски и издержки.

Помня об этом, НАТО следует поставить контроль над вооружениями в центр своей новой "Стратегической концепции", которую блок планирует выпустить в следующем году, для того чтобы продолжающееся увеличение европейских оборонных расходов не превратилось в топливо новой гонки вооружений. НАТО следует создать Отдел по контролю над вооружениями, чтобы развивать новое мышление о будущем данного процесса и о рисках и возможностях, связанных с новыми технологиями. Кроме того, НАТО следует начать инклюзивный диалог между странами, которые обладают ядерным оружием, и теми, кто им не обладает.

Вместо того чтобы всё время занимать круговую оборону, НАТО необходимо вырабатывать собственные идеи, чтобы убедительно отвечать на предложения противников и восстановить свою лидирующую роль. Оживление повестки контроля над вооружениями является не только ключом к коллективной обороне альянса, но и послужит доказательством его выздоровления после едва не наступившей смерти.

Адам Томсон - бывший посол Великобритании в НАТО. Возглавляет Европейскую сеть лидеров

Адам Томсон (Adam Thomson)