Российские миротворцы должны быть размещены по всей линии пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе - Пашинян

Ереван. 15 июня. ИНТЕРФАКС - По всей линии пограничных пунктов должны быть размещены представители российских миротворцев, под эгидой международных наблюдателей должно быть уточнение погранпунктов на участке Сотк-Хознавар, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"На сегодняшний день мы находимся в ежедневном контакте с нашими российскими партнерами. Наше видение заключается в следующем: по всей линии пограничных пунктов должны быть размещены представители российских миротворцев, а также под эгидой международных наблюдателей должно быть уточнение пограничных пунктов от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ), а также делимитация и демаркация границ", - сказал Пашинян во вторник в городе Сисиан Сюникской области Армении

По его словам, для этого "Вооруженные силы Азербайджана должны выйти за пределы нашей страны", "войска должны вернуться на свои постоянные места дислокации зеркальным образом".