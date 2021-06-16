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ТАСС

Сборка первого совместного спутника ДЗЗ "Газпрома" и Роскосмоса начнется в 2022 году

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Газпром
Газпром.
Источник изображения: РИА Новости

Аппарат задействуют в том числе в работе проекта "Сфера"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром" в сотрудничестве с Роскосмосом начнет создание первого совместного спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в 2022 году. Об этом на конгрессе "Сфера" в рамках XIV Международного навигационного форума в Москве сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Юрий Урличич.

"Первый аппарат дистанционного зондирования Земли появится в этом десятилетии. В 2022 году мы планируем окончание строительства (сборочного предприятия в подмосковном Щелкове - прим. ТАСС) и закладку первого аппарата "Газпром космические системы", - заявил Урличич.

По его словам данный аппарат будет в том числе задействован в работе проекта "Сфера".

В 2019 году было заявлено о начале строительства завода для сборочного производства космических аппаратов в подмосковном Щелкове. В 2018 году президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера". Помимо подсистем связи в "Сферу" войдут аппараты дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов.

Конгресс "Сфера" в рамках XIV Международного навигационного форума проходит в Москве в ЦВК "Экспоцентр".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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