Украина представила проект крупного ударного БПЛА — аналога российского «Охотника»

Украинские разработчики представили концепт ударного беспилотника, способного среди прочего поражать воздушные цели. На презентационном видео аппарат поражает ракетой БПЛА «Орион».

Проект беспилотника ACE ONE от компании ACE можно без преувеличения назвать самой амбициозной разработкой украинской оборонки. Аппарат должен выступать не только как ударный БПЛА, но и сыграть роль беспилотного «истребителя». На показанном видео он поражает ракетой знаменитый БПЛА «Орион». Другой кадр демонстрирует поражение основного боевого танка Т-90.

Кроме видео, создатели подготовили полноразмерный макет. Местом официальной презентации выбрали выставку «Зброя та Безпека» («Оружие и безопасность»).

ACE ONE / ©defence-ua.com БПЛА получит технологию стелс и сможет нести во внутренних отсеках вооружение массой до одной тонны. Размах крыла аппарата — 11 метров, длина — восемь метров.

ACE ONE Источник изображения: defence-ua.com

Дрон имеет боевой радиус 1500 километров, максимальная высота полета составляет 13,5 километра. Аппарат получит один турбореактивный двигатель и сможет развивать максимальную скорость М=0,95. Цена «роя» таких БПЛА (не совсем понятно, сколько аппаратов входит в его состав), а также комплекса управления составит 12-13 миллионов долларов.

ACE ONE Источник изображения: defence-ua.com

ACE ONE можно считать условным аналогом теперь уже знаменитого «Охотника» — российского тяжелого ударного БПЛА, разработанного компанией «Сухой». Первый полет он совершил 3 августа 2019 года.

Насколько можно судить, сейчас существует лишь один экземпляр (прототип) этого аппарата, однако вскоре Россия может построить еще несколько таких БПЛА. В августе 2020 глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что российское Минобороны начнет получать серийные «Охотники» с 2024 года.

С-70 «Охотник» Источник изображения: bmpd

В разное время называли различные задачи для этого БПЛА. Его видели и разведчиком, и ударным аппаратом, и беспилотным ведомым, и даже перехватчиком.

В последние годы говорят о связке «Охотника» с истребителем пятого поколения Су-57. Как стало известно недавно, один такой самолет сможет управлять четырьмя «Охотниками». «Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех “Охотников”», — заявил по этому поводу источник в авиастроении.

Косвенно это подтверждает видео, на котором можно наблюдать совместный полет «Охотника» и Су-57. Стоит также отметить, что ранее Воздушно-космические силы уже получили первый серийный истребитель пятого поколения.