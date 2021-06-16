Программа "Сфера" в июне будет внесена на рассмотрение в правительство - "Роскосмос"

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Программа глобальной спутниковой группировки "Сфера" в июне будет внесена на рассмотрение в правительство, сообщил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

"Я думаю, что в этом месяце будет внесена подпрограмма "Сфера" в правительство и тогда мы сможем уже начать наше движение все вместе", - сказал Урличич на Международной навигационном форуме.

7 июня на сессии Петербургского международного экономического форума глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что стоимость программы глобальной спутниковой системы "Сфера" составит 800 млрд рублей. 500 млрд рублей затрат на программу приходится на частные инвестиции, сказал Рогозин.

В октябре 2020 года Рогозин сообщил, что Россия приступит к развертыванию спутниковой группировки в рамках программы глобальной связи "Сфера" в 2021 году.

Ранее Урличич сообщал, что госкорпорация в рамках проекта глобальной связи "Сфера" займется созданием "интернета вещей" в космосе. Первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

В июле 2018 года президент Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.