На "Армии-2021" рассмотрят вопросы создания и развития АСУ мониторинга и контроля объектов военной инфраструктуры

ЦАМТО, 15 июня. Возможности внедрения технологий искусственного интеллекта в АСУ мониторинга и контроля объектов военной инфраструктуры будут рассмотрены профессиональной аудиторией в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2021".

Эксперты и представители научно-деловой элиты рассмотрят новые научно-технические разработки в области создания и развития автоматизированных систем управления мониторинга и контроля комплексом технических средств жизнеобеспечения объектов военной инфраструктуры, оценят современное состояние и перспективы формирования нормативной и правовой базы, обсудят перспективные методы моделирования, идентификации и управления.

Повестка мероприятия предусматривает рассмотрение вопросов современных технологий поддержки диспетчерского управления и принятия решения в автоматизированных системах управления техническими средствами, применения технологий искусственного интеллекта, а также мониторинга, диагностики и прогнозирования состояния технических средств систем жизнеобеспечения.

В мероприятии примут участие представители органов военного управления, образовательных и научно-исследовательских организаций Минобороны России, а также предприятий промышленности.

Как отметили организаторы мероприятия, участники обменяются опытом и информацией о новых научно-технических разработках в области создания и развития АСУ ТС, а проведение круглого стола будет способствовать установлению новых деловых контактов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.