В Новороссийской ВМБ Черноморского флота начались тренировки подводников на УТК "Афалина"

ЦАМТО, 15 июня. Экипажи подводных лодок Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) начали проведение цикла тренировок на учебно-тренировочном комплексе (УТК) по спасательной и легководолазной подготовке "Афалина".

В ходе тренировок военнослужащие отрабатывают действия по условному покиданию аварийного корабля с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения.

Оборудование УТК позволяет создать для подводников условия, максимально приближенные к реальным.

Тренировки проходят под наблюдением инструкторов, действия военнослужащих сопровождаются видеофиксацией, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).