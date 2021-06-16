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В Новороссийской ВМБ Черноморского флота начались тренировки подводников на УТК "Афалина"

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Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" на Новороссийской военно-морской базе
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" на Новороссийской военно-морской базе.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 15 июня. Экипажи подводных лодок Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) начали проведение цикла тренировок на учебно-тренировочном комплексе (УТК) по спасательной и легководолазной подготовке "Афалина".

В ходе тренировок военнослужащие отрабатывают действия по условному покиданию аварийного корабля с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения.

Оборудование УТК позволяет создать для подводников условия, максимально приближенные к реальным.

Тренировки проходят под наблюдением инструкторов, действия военнослужащих сопровождаются видеофиксацией, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).

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Страны
Россия
Проекты
ЧФ
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