Вопрос переподчинения Отряда космонавтов пока отложен - Роскосмос

Структура Центра подготовки космонавтов будет изменена
Санкт-Петербург. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Отряд космонавтов пока не будут выводить из состава Центра подготовки космонавтов, но сам центр будет реформирован, сообщил "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Пока остаётся в структуре Центра подготовки. Там есть перемены в структуре самого центра, но разговора о том, чтобы отряд каким-то образом ввести в структуру госкорпорации пока отложен", - сказал Крикалев в кулуарах конференции GLEX.
На данный момент в отряд космонавтов "Роскосмоса" входит 32 человека.
9 февраля СМИ сообщили, что члены отряда космонавтов попросили главу госкорпорации Дмитрия Рогозина перевести отряд в прямое подчинение "Роскосмоса". Рогозин поставил в известность об этой просьбе главу государства.
По данным СМИ, космонавты недовольны снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
Несколько лет назад отряд космонавтов покинул Геннадий Падалка, рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос. После ухода он подверг критике работу ЦПК и ряд аспектов российской пилотируемой космической программы.
В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о существенном повышении зарплат российским космонавтам.