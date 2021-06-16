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Интерфакс-АВН

Вопрос переподчинения Отряда космонавтов пока отложен - Роскосмос

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Сотрудник Центра подготовки космонавтов. Архивное фото
Сотрудник Центра подготовки космонавтов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Структура Центра подготовки космонавтов будет изменена

Санкт-Петербург. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Отряд космонавтов пока не будут выводить из состава Центра подготовки космонавтов, но сам центр будет реформирован, сообщил "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Пока остаётся в структуре Центра подготовки. Там есть перемены в структуре самого центра, но разговора о том, чтобы отряд каким-то образом ввести в структуру госкорпорации пока отложен", - сказал Крикалев в кулуарах конференции GLEX.

На данный момент в отряд космонавтов "Роскосмоса" входит 32 человека.

9 февраля СМИ сообщили, что члены отряда космонавтов попросили главу госкорпорации Дмитрия Рогозина перевести отряд в прямое подчинение "Роскосмоса". Рогозин поставил в известность об этой просьбе главу государства.

По данным СМИ, космонавты недовольны снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Несколько лет назад отряд космонавтов покинул Геннадий Падалка, рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос. После ухода он подверг критике работу ЦПК и ряд аспектов российской пилотируемой космической программы.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о существенном повышении зарплат российским космонавтам.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
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