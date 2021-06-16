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Интерфакс-АВН

Российские космонавты пока не готовятся к полетам на Crew Dragon - Роскосмос

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Ранее сообщалось о переговорах с NASA по возвращению перекрестной схемы полетов

Санкт-Петербург. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты пока не начали готовиться к полетам на новом американском космическом корабле Crew Dragon, сообщил "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Подготовка начинается за определенное время. Пока подготовка не идет", - сказал Крикалев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в данный момент неизвестно, кто из российских космонавтов первым войдет в экипаж нового американского корабля. Подобный шанс в данный момент есть у любого члена Отряда космонавтов.

"Мы планируем дальнейшее сотрудничество, планируем, что с какого-то этапа начнутся у нас перекрестные полеты, поэтому у ребят, которые сегодня в отряде, шансы есть полететь и на "Союзе" и на Дрэгоне", - отметил он.

В марте глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что первым космонавтом, который полетит на Crew Dragon может стать Сергей Корсаков.

"Он уже прошел необходимые мероприятия в NASA, нужные для изготовления космического снаряжения", - отметил Власов.

Корсаков входил в состав экипажа корабля "Союз МС-18", который отправился на МКС 9 апреля, но был исключен ради включения в экипаж американского астронавта Марка Ванде Хая. В NASA сообщили, что в обмен на это российский космонавт получит место в американском космическом корабле в 2023 году.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

В апреле Крикалев, на тот момент занимавший должность исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам, сообщил, что в госкорпорации достигли предварительной договоренности с NASA по этому вопросу.

"С точки зрения технической и мы, и американцы, профессионалы, кто работает в этой среде, согласны, что это правильный и нужный подход. К сожалению, для того, чтобы это дело реализовать, требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне. Бюрократическая работа продолжается, по технике мы считаем, что это правильная схема", - отметил он.

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ЦПК Гагарина
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2020-й год
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