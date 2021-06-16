Войти
Интерфакс-АВН

Глава МИД Украины назвал главным препятствием к предоставлению стране ПДЧ именно сейчас нежелание НАТО отправлять сигнал РФ

133
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Francisco Seco

Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Главное препятствие к предоставлению Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, и стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, странами, которые еще имеют какие-то обеспокоенности, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал глава МИД в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
08.07.2019
"Это нарушение": Украина нашла российские подлодки
10.05.2019
Беспокоящая активность: каковы цели НАТО в Черном море
09.09.2014
Италия предоставит Киеву бронежилеты и шлемы в качестве военной помощи
13.11.2013
Недорого и сердито
20.10.2011
Секретарь оборонной промышленности Турции: «Хотели бы предоставить наши беспилотники к услугам ВС Азербайджана»
03.09.2010
Армении необходимо собственное производство оружия и боеприпасов,
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 02:24
  • 10
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?
  • 16.06 01:24
  • 8
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 00:17
  • 0
Есть ли будущее у танков?
  • 15.06 21:46
  • 21
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 15.06 19:48
  • 22
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 19:38
  • 1
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 15.06 17:14
  • 45
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 17:05
  • 137
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 15.06 16:44
  • 9
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 16:41
  • 1
Грядка для «Мальвы»: гаубицы-кабриолеты направят в сухопутные войска
  • 15.06 12:34
  • 1
Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган"
  • 15.06 12:09
  • 1
Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса
  • 15.06 12:05
  • 2
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО