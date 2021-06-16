Глава МИД Украины назвал главным препятствием к предоставлению стране ПДЧ именно сейчас нежелание НАТО отправлять сигнал РФ

Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Главное препятствие к предоставлению Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, и стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, странами, которые еще имеют какие-то обеспокоенности, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал глава МИД в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.