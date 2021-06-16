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Интерфакс-АВН

Администрацию США тревожит рост взаимодействия РФ и КНР, его возможное перерастание в альянс - СМИ

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Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn
Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn.

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Отношения РФ и КНР развиваются, грозя превращением в подобие альянса, и Вашингтон беспокоит подобное развитие событий, сообщает в понедельник издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

"То, что мы видели в течение последнего десятилетия - это что-то более глубокое и, честно говоря, более тревожное", - сказал тот в интервью Politico, уточнив, что ранее Россия и Китай ограничивались тактическим сотрудничеством и временным партнерством.

"Я думаю, вы могли бы сказать, что на некотором уровне это (сотрудничество РФ и КНР - ИФ) работает почти как квази-альянс", - уточнил истоник.

В частности, он коснулся военно-технического сотрудничества Москвы и Пекина, приведя примеры современных истребителей, гиперзвуковых технологий, радаров, ядерных энергетических установок для подводных лодок, средств ночного видения, "систем интеграции на поля боя".

По его словам, для президента США Джо Байдена проводили брифинги по поводу российско-китайских отношений, и президент, уделив внимание этому вопросу при общении с советниками, имеет "очень детальное понимание" связи Москвы и Пекина.

В свою очередь Politico указывает, что как ожидается, Байден будет обсуждать связи России с Китаем на грядущих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем, указал представитель американской администрации, Белому дому лишь предстоит выработать лучшие механизмы слежения за динамикой отношений РФ и КНР.

"Обязательным для нас будет переосмыслить всю нашу стратегию... будете ли вы дифференцировать свой подход (в отношении РФ и КНР - ИФ), чтобы попытаться улучшить отношения с Москвой? Все это невероятно сложные вещи", - признал источник Politico.

При этом он подчеркнул, что попытки США воспользоваться в своих интересах расхождениями между РФ и КНР должны быть крайне искусными и аккуратными.

"Обе стороны (Россия и Китай - ИФ) крайне внимательны к попыткам создать напряжение или разделить их, и они очень сконцентрированы на том, что как я думаю, они воспринимают как более крупную зловещую проблему, и это США", - отметил представитель Белого дома.

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