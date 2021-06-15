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Интерфакс-АВН

Двери НАТО открыты для Украины и Грузии - Столтенберг

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На саммите в Брюсселе Североатлантический альянс подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В коммюнике, в решениях, принятых сегодня, мы подтвердили наши решения, что двери НАТО открыты, согласно решению на саммите в Бухаресте в 2008 году. И также, что мы усилим и будем делать больше, чтобы помочь Украине и Грузии, как странам-аспирантам, сфокусироваться на реформах, которые приблизят их к НАТО и евроатлантической интеграции", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что "главный месседж - это то, что НАТО солидарно с Украиной".

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Страны
Грузия
Украина
Проекты
NATO
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