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Интерфакс-АВН

Глава МИД Украины сказал, что не понимает причин отказа Берлина поставить вооружения Киеву

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Francisco Seco

Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Решение Германии не экспортировать вооружение Украине является слабым с политической и моральной точек зрения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я ценю все, что Германия и лично мой друг Хайко Маас сделали для Украины. Впрочем, я расцениваю решение не в пользу поставки вооружения как слабое с политической и моральной точки зрения. В известной степени радует, что сейчас в Германии началась дискуссия по этому поводу, и на тему посмотрят под свежим углом", - сказал Кулеба в интервью изданию Die Welt.

Министр отметил, что на всех переговорах на эту тему в Берлине не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Германия не может поставлять Украине оружие.

"Действительно, существует норма, что Германия не экспортирует оружие в зоны конфликтов. Но если речь идет о стране, на которую напала другая страна, то экспорт все же возможен. Поэтому речь идет о чисто политическом решении. Я должен уважать это решение, потому что Германия является суверенным государством, но я не понимаю его", - добавил Кулеба.

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Страны
Германия
Украина
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