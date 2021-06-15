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Интерфакс-АВН

Россия не имеет права решать, вступит ли Украина в НАТО - генсек альянса

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Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг.
Источник изображения: belvpo.com

Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Только страны-члены НАТО и Украина принимают решение о ее членстве в альянсе, Россия в этом процессе права голоса не имеет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждая нация имеет право выбирать свой путь, и это включает то, частью каких мер по обеспечению безопасности она хочет быть, включая то, хочет она быть членом НАТО или нет. Месседж заключается в том, что Украина и 30 союзников решат, когда Украина станет членом НАТО. Россия, конечно, не имеет права голоса, потому что они не могут ветировать то, что могут делать соседи", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе в понедельник.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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