Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия с удовольствием сотрудничала с США в космической сфере многие годы и готова продолжать эту работу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин видит большие перспективы в развитии сотрудничества с США в сфере космоса, в частности в сфере экологического мониторинга. Об этом Рогозин заявил в понедельник, комментируя вопросы на космическую тематику, заданные президенту России Владимиру Путину журналистом NBC.

"Мы видим большие перспективы сотрудничества с США по экологическому мониторингу из космоса", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, эта тема в последнее время приобретает особое значение. Он также напомнил о сотрудничестве между двумя странами в сфере жидкостных ракетных двигателей и о возможности в рамках проекта "Венера-Д" реализовать совместную исследовательскую миссию на эту планету.

Как заявил Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого приводится в понедельник на сайте Кремля, Россия с удовольствием сотрудничала с США в космической сфере многие годы и готова продолжать эту работу.