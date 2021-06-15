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ТАСС

Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия с удовольствием сотрудничала с США в космической сфере многие годы и готова продолжать эту работу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин видит большие перспективы в развитии сотрудничества с США в сфере космоса, в частности в сфере экологического мониторинга. Об этом Рогозин заявил в понедельник, комментируя вопросы на космическую тематику, заданные президенту России Владимиру Путину журналистом NBC.

"Мы видим большие перспективы сотрудничества с США по экологическому мониторингу из космоса", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, эта тема в последнее время приобретает особое значение. Он также напомнил о сотрудничестве между двумя странами в сфере жидкостных ракетных двигателей и о возможности в рамках проекта "Венера-Д" реализовать совместную исследовательскую миссию на эту планету.

Как заявил Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого приводится в понедельник на сайте Кремля, Россия с удовольствием сотрудничала с США в космической сфере многие годы и готова продолжать эту работу.

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Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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