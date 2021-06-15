НАТО ускорит работу по использованию космоса - заявление

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО отмечает возросшую роль космического пространства для задач обороны и будет в усиленном темпе развивать программы, связанные с космосом, говорится в коммюнике, принятом по итогам саммита альянса в понедельник.

"Мы ускорим работу по углублению и расширению нашего использования космоса в качестве сферы оперативной деятельности, в том числе при помощи космического центра НАТО в Германии и центра передового опыта в области космоса во Франции, готовящееся учреждение которого мы приветствуем", - указано в документе.

В НАТО планируют как усилить системы оповещения о ситуации в космическом пространстве, так и "лучше интегрировать космос в нашу активность". В то же время в альянсе заверили, что подобная деятельность будет соответствовать нормам международного права, и выразили поддержку усилиям ради обеспечения "ответственного поведения в космосе".