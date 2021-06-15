Войти
Интерфакс-АВН

НАТО ускорит работу по использованию космоса - заявление

283
0
0
Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе
Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО отмечает возросшую роль космического пространства для задач обороны и будет в усиленном темпе развивать программы, связанные с космосом, говорится в коммюнике, принятом по итогам саммита альянса в понедельник.

"Мы ускорим работу по углублению и расширению нашего использования космоса в качестве сферы оперативной деятельности, в том числе при помощи космического центра НАТО в Германии и центра передового опыта в области космоса во Франции, готовящееся учреждение которого мы приветствуем", - указано в документе.

В НАТО планируют как усилить системы оповещения о ситуации в космическом пространстве, так и "лучше интегрировать космос в нашу активность". В то же время в альянсе заверили, что подобная деятельность будет соответствовать нормам международного права, и выразили поддержку усилиям ради обеспечения "ответственного поведения в космосе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
26.10.2020
На острие атаки против России будет F-35
07.03.2019
The Washington Examiner: у НАТО достаточно боевых кораблей, но европейцы не хотят размещать их там, где надо
27.02.2019
Яромир Новотны: "Мы в каком-то смысле находимся в состоянии Третьей мировой войны" (Kupedu do minulosti, Чехия)
30.11.2015
Козырная карта бундесвера
08.10.2012
На просторах Евразии властвует Т-90
05.08.2008
Главное - не победа, а отставание
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 05:37
  • 41
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 03:34
  • 6
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 03:09
  • 7
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО
  • 15.06 01:15
  • 21
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 00:57
  • 7
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 15.06 00:28
  • 7
Десантники назвали преимущества БМД-4М
  • 14.06 21:32
  • 20
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 14.06 15:46
  • 133
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 14.06 15:29
  • 135
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 14.06 15:12
  • 6
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 14.06 14:53
  • 1
В США предложили решение «дьявольской проблемы» российских подлодок
  • 14.06 14:49
  • 2
«Иркут» решил поставить 1,1 тыс. самолетов до 2035 года
  • 14.06 13:24
  • 7
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 14.06 10:30
  • 1
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС