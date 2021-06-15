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Интерфакс-АВН

Украина ежедневно доказывает, что готова быть в НАТО - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo, Ronald Zak

Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно доказывает свою готовность вступить в североатлантический альянс и получить План действий относительно членства в НАТО, сообщает пресс-служба президента.

"Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза. Из-за того что, к сожалению, у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей", - отметил президент в интервью западным СМИ.

По его мнению, за последний год позиция западных партнеров по поддержке Украины стала крепче, но лидеры этих государств, по-прежнему часто руководствуются своими внутренними интересами.

По словам Зеленского, западные страны должны осознать, что война на украинских границах и на "временно оккупированных территориях Украины" - это также война в Европе, на которой умирают "за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС".

"Западные партнеры должны понять, что поддержка Украины - это не только благо для украинского народа, это также благо и безопасность для их стран", - сказал он.

Также президент отметил, что энергетической безопасности Украины и всей Европы угрожает проект "Северный поток - 2", который, по сути, является оружием России.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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