НАТО привержена диалогу с РФ, готова к новому заседанию совета Россия-НАТО - заявление по итогам саммита

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО желает продолжать диалог с РФ, используя для этого совет Россия-НАТО, говорится в коммюнике, принятом по итогам саммита альянса в понедельник.

"Мы остаемся открыты регулярному, сфокусированному и значимому диалогу с Россией, желая взаимодействовать на основе взаимности в СРН, с целью избежать непонимания, просчетов и ненамеренной эскалации и увеличить транспарентность и предсказуемость", - говорится в заявлении.

"Встречи СРН помогали нам сообщать ясно о наших позициях, и мы готовы к следующей встрече СРН", - указано далее в документе.

При этом, согласно коммюнике, первым пунктом в повестке возможных переговоров значится ситуация вокруг Украины.

Также НАТО, отмечается в коммюнике, будет использовать существующие военные линии связи с РФ для сокращения риска, и в альянсе призывают РФ поступать так же.