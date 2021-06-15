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Интерфакс-АВН

Саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку вооруженных формирований на востоке Украины

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Война на Донбассе
Война на Донбассе.
Источник изображения: Markiian Lyseiko/Global Look Press via ZUMA Press

Берлин. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку вооруженных формирований на востоке Украины и отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, говорится в итоговом коммюнике саммита.

"Мы призываем Россию прекратить поддерживать конфликт обеспечением финансовой и военной поддержки военизированных формирований в восточной Украине. Мы подтверждаем нашу полную поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины. Мы подчеркиваем важность обеспечения полного и безопасного доступа для нее на всей территории Украины, включая Крым и российско-украинскую границу в соответствии с мандатом", - сказано в документе.

Также НАТО призывает РФ отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, так как считает эти регионы частями Грузии и прекратить "милитаризацию этих регионов". Россию призывают "конструктивно сотрудничать" в рамках приднестровского процесса.

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Страны
Абхазия
Германия
Грузия
Россия
Украина
Южная Осетия
Проекты
NATO
ОБСЕ
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