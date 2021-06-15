Путин: РФ может вести сотрудничество в космосе, но категорически против его милитаризации

Президент заявил, что Россия с удовольствием сотрудничала с США в космической сфере многие годы и готова продолжать эту работу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает категорически против милитаризации космического пространства.

"Да, действительно, мы не исключаем, что возможно наше сотрудничество со многими странами мира в космосе. Но, наверное, всем хорошо известна наша позиция по поводу того, что мы категорически против милитаризации космоса вообще", - заявил глава российского государства в интервью NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве", - подчеркнул Путин.

"Нет предмета для обсуждения"

Комментируя сообщения о том, что РФ якобы готовится передать Ирану спутниковую технологию, которая позволит ему отслеживать и наносить удары по военным целям, президент заявил, что у Москвы "нет таких программ с Ираном, это просто чушь очередная".

"У нас с Ираном есть планы сотрудничества, в том числе и в сфере ВТС, все это в рамках решений, которые были согласованы в нашей программе, по иранской ядерной программе в рамках ооновских решений вместе с нашими партнерами по подготовке СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), где на определенном этапе санкции с Ирана должны быть сняты, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", - констатировал глава российского государства. Он напомнил, что у РФ "есть определенные программы, но это все обычные вооружения, если до этого дойдет".

"Но пока мы даже к этому не перешли, пока у нас нет никакого реального сотрудничества в области обычных вооружений, поэтому что-то там кто-то придумывает по поводу современных космических технологий - это просто фантастика, просто очередной вброс, фейк. Я о таком ничего не знаю, во всяком случае. Те, кто говорит об этом, знают лучше, чем я, наверное. Ну чушь", - уверен Путин.

Он предложил не обсуждать проблемы, которых не существует. "Нет предмета для обсуждений. Кто-то что-то выдумывает, я не знаю, может, это вброс, связанный с тем, чтобы вообще ограничить любое военно-техническое сотрудничество с Ираном. Я повторю ещё раз: это просто фейковый вброс, о котором мне вообще ничего неизвестно", - повторил президент РФ. Он подчеркнул, что у Москвы "нет таких намерений". "Не знаю, технологически готов ли Иран воспринимать даже такое сотрудничество. Это же отдельная тема, очень высокотехнологичная", - заметил российский лидер.

Cотрудничество с США

Путин заявил, что Россия с удовольствием сотрудничала с США в космической сфере многие годы и готова продолжать эту работу.

Отвечая на вопрос интервьюера, "отделяется" ли Россия от космической программы США в сторону Китая, российский лидер удивился. "Нет, почему? Мы готовы работать со Штатами в космосе, и, по-моему, руководитель NASA недавно как раз сказал, что не представляет себе просто развитие космических программ без своего партнерства с Россией, - заметил Путин. - Мы приветствуем это заявление и дорожим [такой позицией]".

В ответ на реплику журналиста о том, что "глава российского космического агентства" якобы угрожал выходом из международного космического проекта в 2025 году, президент РФ усомнился в возможности таких действий. "Я, честно говоря, не думаю, что господин Рогозин такая фамилия руководителя "Роскосмоса" кому-то угрожал в этом плане", - считает Путин. Он пояснил, что знает Дмитрия Рогозина много лет и тот является сторонником развития отношений с США в космической сфере.

"Недавно, повторяю еще раз, руководитель NASA высказался в таком же ключе. Я лично всячески поддерживаю, и мы с удовольствием работали все эти годы и готовы работать дальше", - добавил глава российского государства.

По словам Путина, Москве и Вашингтону удалось сохранить партнерство в космической сфере, несмотря на проблемы в политических отношениях. Этим сотрудничеством дорожат обе страны, заявил президент России.

"В целом сотрудничество с Соединенными Штатами в космосе, мне кажется, является хорошим примером, где мы, несмотря ни на какие проблемы политических отношений за последние годы, сумели сохранить партнерство и с обеих сторон дорожим им", - сказал он.

Путин также прокомментировал информацию о том, что РФ якобы намерена выйти в 2025 году из международного космического проекта. Как пояснил глава российского государства, "просто Международная космическая станция в силу технических причин постепенно заканчивает свой ресурс, и, может быть, в этом плане у Роскосмоса и нет планов продолжения работы". "Но, насколько я слышал от американских партнеров, они тоже смотрят на будущее сотрудничество вот по этому направлению как-то по-своему", - заметил он.

Как считает российский президент, слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о планах РФ прекратить работу в международном проекте были неверно поняты. "Я хочу вас заверить, что мы заинтересованы в дальнейшем продолжении работы с Соединенными Штатами по этому направлению и будем это делать, если американские партнеры сами не будут от этого отказываться", - подчеркнул он.

Однако, продолжил Путин, это не значит, что Россия должна "локализовать свою работу" по космосу и сотрудничать только с США. "Мы и с Китаем работаем и будем работать дальше", - заметил российский лидер. Это касается самого разного рода программ, в том числе по изучению дальнего космоса, пояснил он. "По-моему, здесь один позитив. Я здесь, честно говоря, даже не вижу никаких противоречий", - подытожил президент России.