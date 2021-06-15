КНР не угрожает России, в отличие от США - Путин

Соединение ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» постоянно участвует в боевых учениях. Фото с сайта www.81.cn.

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин не считает избыточным количество имеющихся у Китая авианосцев и не рассматривает КНР в качестве угрозы безопасности России.

В ходе интервью NBC внимание Путина обратили на то, что Китай работает уже над четвертым авианосцем и поинтересовались, почему Россия не выступает против милитаризации КНР, как она делает это в отношении стран НАТО.

"То, что четыре авианосца, - это правильно, потому что один должен быть на обслуживании, один - на боевом дежурстве, один должен проходить ремонт и так далее. Ничего здесь избыточного для Китая нет", - ответил он.