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Интерфакс-АВН

Отношения США с РФ стали жертвой острой внутриполитической борьбы в Америке - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Российско-американские отношения в последнее время приносились в жертву внутриполитическим проблемам в США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Можно, конечно, это подавать для внутриполитического потребления, что, по-моему, в Соединённых Штатах в последние годы и делалось, - российско-американские отношения приносились в жертву всё время острой внутриполитической борьбе в самих США", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC, публикуемом в понедельник на сайте Кремля.

По словам Путина, в России это видят и хорошо знают.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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