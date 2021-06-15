Отношения США с РФ стали жертвой острой внутриполитической борьбы в Америке - Путин

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Российско-американские отношения в последнее время приносились в жертву внутриполитическим проблемам в США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Можно, конечно, это подавать для внутриполитического потребления, что, по-моему, в Соединённых Штатах в последние годы и делалось, - российско-американские отношения приносились в жертву всё время острой внутриполитической борьбе в самих США", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC, публикуемом в понедельник на сайте Кремля.

По словам Путина, в России это видят и хорошо знают.